Informații despre FUTURECOIN (FUTURE) A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects. A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects. Pagină de internet oficială: https://e-futurecoin.com Carte albă: https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b Cumpără FUTURE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FUTURECOIN (FUTURE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FUTURECOIN (FUTURE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 119.68M $ 119.68M $ 119.68M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.60M $ 14.60M $ 14.60M Maxim dintotdeauna: $ 3.0001 $ 3.0001 $ 3.0001 Minim dintotdeauna: $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 Preț curent: $ 0.12197 $ 0.12197 $ 0.12197 Află mai mult despre prețul tokenului FUTURECOIN (FUTURE)

Tokenomie pentru FUTURECOIN (FUTURE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FUTURECOIN (FUTURE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FUTURE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FUTURE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FUTURE, explorează prețul în direct al tokenului FUTURE!

Cum se cumpără FUTURE Te interesează să adaugi FUTURECOIN (FUTURE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FUTURE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FUTURE pe MEXC!

Istoric de preț pentru FUTURECOIN (FUTURE) Analiza istoricului de preț pentru FUTURE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FUTURE!

Predicție de preț pentru FUTURE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FUTURE? Pagina noastră de predicție de preț pentru FUTURE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FUTURE!

