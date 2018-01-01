Tokenomie pentru FREEdom Coin (FREEDOM) Descoperă informații cheie despre FREEdom Coin (FREEDOM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FREEdom Coin (FREEDOM) FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. Pagină de internet oficială: https://freedom-coin.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy Cumpără FREEDOM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FREEdom Coin (FREEDOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FREEdom Coin (FREEDOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 364.76K $ 364.76K $ 364.76K Ofertă totală: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ofertă aflată în circulație: $ 9.94T $ 9.94T $ 9.94T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 367.00K $ 367.00K $ 367.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 Minim dintotdeauna: $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 Preț curent: $ 0.0000000367 $ 0.0000000367 $ 0.0000000367 Află mai mult despre prețul tokenului FREEdom Coin (FREEDOM)

Tokenomie pentru FREEdom Coin (FREEDOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FREEdom Coin (FREEDOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FREEDOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FREEDOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FREEDOM, explorează prețul în direct al tokenului FREEDOM!

Cum se cumpără FREEDOM Te interesează să adaugi FREEdom Coin (FREEDOM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FREEDOM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FREEDOM pe MEXC!

Istoric de preț pentru FREEdom Coin (FREEDOM) Analiza istoricului de preț pentru FREEDOM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FREEDOM!

Predicție de preț pentru FREEDOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FREEDOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru FREEDOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FREEDOM!

