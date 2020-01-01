Tokenomie pentru FimarkCoin (FMC) Descoperă informații cheie despre FimarkCoin (FMC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FimarkCoin (FMC) FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets. Pagină de internet oficială: https://fimarkcoin.com/ Carte albă: https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2

Tokenomie și analiză de preț pentru FimarkCoin (FMC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FimarkCoin (FMC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 128.32B $ 128.32B $ 128.32B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.88M $ 18.88M $ 18.88M Maxim dintotdeauna: $ 0.0027308 $ 0.0027308 $ 0.0027308 Minim dintotdeauna: $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 Preț curent: $ 0.0001471 $ 0.0001471 $ 0.0001471 Află mai mult despre prețul tokenului FimarkCoin (FMC)

Tokenomie pentru FimarkCoin (FMC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FimarkCoin (FMC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FMC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FMC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FMC, explorează prețul în direct al tokenului FMC!

Cum se cumpără FMC Te interesează să adaugi FimarkCoin (FMC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FMC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FMC pe MEXC!

Istoric de preț pentru FimarkCoin (FMC) Analiza istoricului de preț pentru FMC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FMC!

Predicție de preț pentru FMC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FMC? Pagina noastră de predicție de preț pentru FMC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FMC!

