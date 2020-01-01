Tokenomie pentru First Digital USD (FDUSD) Descoperă informații cheie despre First Digital USD (FDUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre First Digital USD (FDUSD) First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui. Pagină de internet oficială: https://firstdigitallabs.com/ Carte albă: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u

Tokenomie și analiză de preț pentru First Digital USD (FDUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru First Digital USD (FDUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Ofertă totală: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Ofertă aflată în circulație: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Maxim dintotdeauna: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 Minim dintotdeauna: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 Preț curent: $ 0.9974 $ 0.9974 $ 0.9974 Află mai mult despre prețul tokenului First Digital USD (FDUSD)

Tokenomie pentru First Digital USD (FDUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru First Digital USD (FDUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FDUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FDUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FDUSD, explorează prețul în direct al tokenului FDUSD!

