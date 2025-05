FDUSD

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

NumeFDUSD

PozițieNo.51

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață0.0005%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)%364,94

Ofertă află în circulație1.659.012.287,822044

Ofertă maximă0

Ofertă totală1.659.012.287,822044

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.0595932045403598,2023-07-29

Cel mai mic preț0.8811103424050479,2025-04-02

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

