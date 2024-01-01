Tokenomie pentru Fractal Bitcoin (FB) Descoperă informații cheie despre Fractal Bitcoin (FB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fractal Bitcoin (FB) Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Pagină de internet oficială: https://fractalbitcoin.io Carte albă: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Explorator de blocuri: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/

Tokenomie și analiză de preț pentru Fractal Bitcoin (FB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fractal Bitcoin (FB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.08M $ 37.08M $ 37.08M Ofertă totală: $ 132.52M $ 132.52M $ 132.52M Ofertă aflată în circulație: $ 85.27M $ 85.27M $ 85.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 91.31M $ 91.31M $ 91.31M Maxim dintotdeauna: $ 29.01 $ 29.01 $ 29.01 Minim dintotdeauna: $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 Preț curent: $ 0.4348 $ 0.4348 $ 0.4348 Află mai mult despre prețul tokenului Fractal Bitcoin (FB)

Tokenomie pentru Fractal Bitcoin (FB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fractal Bitcoin (FB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FB, explorează prețul în direct al tokenului FB!

Cum se cumpără FB Te interesează să adaugi Fractal Bitcoin (FB) în portofeliul tău?

Istoric de preț pentru Fractal Bitcoin (FB) Analiza istoricului de preț pentru FB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FB!

Predicție de preț pentru FB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FB? Pagina noastră de predicție de preț pentru FB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FB!

