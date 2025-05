FB

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

NumeFB

PozițieNo.843

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)7.62%

Ofertă află în circulație39,085,500.17109792

Ofertă maximă210,000,000

Ofertă totală124,026,475

Rată de circulație0.1861%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna39.250767727233885,2024-09-15

Cel mai mic preț0.4621311897922055,2025-04-08

Lanț de blocuri publicFRACTAL

