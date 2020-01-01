Tokenomie pentru Medifakt (FAKT) Descoperă informații cheie despre Medifakt (FAKT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Medifakt (FAKT) Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way. Pagină de internet oficială: https://medifakt.com/ Carte albă: https://medifakt.network/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2

Tokenomie și analiză de preț pentru Medifakt (FAKT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Medifakt (FAKT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 448.00K $ 448.00K $ 448.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 Minim dintotdeauna: $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 Preț curent: $ 0.000448 $ 0.000448 $ 0.000448 Află mai mult despre prețul tokenului Medifakt (FAKT)

Tokenomie pentru Medifakt (FAKT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Medifakt (FAKT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FAKT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FAKT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

