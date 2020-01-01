Tokenomie pentru DeepFakeAI (FAKEAI) Descoperă informații cheie despre DeepFakeAI (FAKEAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DeepFakeAI (FAKEAI) DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value. DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value. Pagină de internet oficială: https://fakeai.io/ Carte albă: https://fakeai.io/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5aef5bba19e6a1644805bd4f5c93c8557b87c62c Cumpără FAKEAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DeepFakeAI (FAKEAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DeepFakeAI (FAKEAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 954.91M $ 954.91M $ 954.91M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Maxim dintotdeauna: $ 0.046499 $ 0.046499 $ 0.046499 Minim dintotdeauna: $ 0.00001313484709658 $ 0.00001313484709658 $ 0.00001313484709658 Preț curent: $ 0.001458 $ 0.001458 $ 0.001458 Află mai mult despre prețul tokenului DeepFakeAI (FAKEAI)

Tokenomie pentru DeepFakeAI (FAKEAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DeepFakeAI (FAKEAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FAKEAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FAKEAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FAKEAI, explorează prețul în direct al tokenului FAKEAI!

Istoric de preț pentru DeepFakeAI (FAKEAI) Analiza istoricului de preț pentru FAKEAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FAKEAI!

Predicție de preț pentru FAKEAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FAKEAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru FAKEAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FAKEAI!

