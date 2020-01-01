Tokenomie pentru Friend3 (F3) Descoperă informații cheie despre Friend3 (F3), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Friend3 (F3) Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop. Pagină de internet oficială: https://friend3.group/ Carte albă: https://docs.friend3.group/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167 Cumpără F3 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Friend3 (F3) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Friend3 (F3), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Maxim dintotdeauna: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Minim dintotdeauna: $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 Preț curent: $ 0.00175 $ 0.00175 $ 0.00175 Află mai mult despre prețul tokenului Friend3 (F3)

Tokenomie pentru Friend3 (F3): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Friend3 (F3) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri F3 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri F3 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru F3, explorează prețul în direct al tokenului F3!

Cum se cumpără F3 Te interesează să adaugi Friend3 (F3) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru F3, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra F3 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Friend3 (F3) Analiza istoricului de preț pentru F3 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru F3!

Predicție de preț pentru F3 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta F3? Pagina noastră de predicție de preț pentru F3 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul F3!

