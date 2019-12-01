Tokenomie pentru Energy Web (EWT) Descoperă informații cheie despre Energy Web (EWT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Energy Web (EWT) Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Pagină de internet oficială: https://www.energyweb.org/ Carte albă: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.energyweb.org/ Cumpără EWT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Energy Web (EWT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Energy Web (EWT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.91M $ 29.91M $ 29.91M Ofertă totală: $ 83.25M $ 83.25M $ 83.25M Ofertă aflată în circulație: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 99.50M $ 99.50M $ 99.50M Maxim dintotdeauna: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 Minim dintotdeauna: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 Preț curent: $ 0.995 $ 0.995 $ 0.995 Află mai mult despre prețul tokenului Energy Web (EWT)

Tokenomie pentru Energy Web (EWT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Energy Web (EWT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EWT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EWT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EWT, explorează prețul în direct al tokenului EWT!

Cum se cumpără EWT Te interesează să adaugi Energy Web (EWT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EWT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EWT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Energy Web (EWT) Analiza istoricului de preț pentru EWT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EWT!

Predicție de preț pentru EWT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EWT? Pagina noastră de predicție de preț pentru EWT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EWT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!