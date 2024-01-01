Tokenomie pentru EVR (EVR) Descoperă informații cheie despre EVR (EVR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EVR (EVR) A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps. A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps. Pagină de internet oficială: https://evernode.org Carte albă: https://evernode.org/wp-content/uploads/2024/01/Evernode-2.0.pdf Explorator de blocuri: https://xahauexplorer.com/explorer/rEvernodee8dJLaFsujS6q1EiXvZYmHXr8 Cumpără EVR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EVR (EVR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EVR (EVR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 72.25M $ 72.25M $ 72.25M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.79M $ 18.79M $ 18.79M Maxim dintotdeauna: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Minim dintotdeauna: $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 Preț curent: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Află mai mult despre prețul tokenului EVR (EVR)

Tokenomie pentru EVR (EVR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EVR (EVR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EVR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EVR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EVR, explorează prețul în direct al tokenului EVR!

Cum se cumpără EVR Te interesează să adaugi EVR (EVR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EVR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EVR pe MEXC!

Istoric de preț pentru EVR (EVR) Analiza istoricului de preț pentru EVR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EVR!

Predicție de preț pentru EVR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EVR? Pagina noastră de predicție de preț pentru EVR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EVR!

