Tokenomie pentru Devomon (EVO) Descoperă informații cheie despre Devomon (EVO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Devomon (EVO) Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds. Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds. Pagină de internet oficială: https://www.devomon.io Carte albă: https://whitepaper.devomon.io Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xf2b688b2201979d44fdf18d1d8c641305cf560ba Cumpără EVO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Devomon (EVO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Devomon (EVO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 637.60K $ 637.60K $ 637.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.027877 $ 0.027877 $ 0.027877 Minim dintotdeauna: $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 Preț curent: $ 0.0001594 $ 0.0001594 $ 0.0001594 Află mai mult despre prețul tokenului Devomon (EVO)

Tokenomie pentru Devomon (EVO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Devomon (EVO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EVO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EVO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EVO, explorează prețul în direct al tokenului EVO!

Cum se cumpără EVO Te interesează să adaugi Devomon (EVO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EVO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EVO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Devomon (EVO) Analiza istoricului de preț pentru EVO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EVO!

Predicție de preț pentru EVO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EVO? Pagina noastră de predicție de preț pentru EVO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EVO!

