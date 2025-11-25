Ce este EURR

Tokenomie și analiză de preț pentru StablR Euro (EURR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StablR Euro (EURR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.68M $ 13.68M $ 13.68M Ofertă totală: $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M Ofertă aflată în circulație: $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.68M $ 13.68M $ 13.68M Maxim dintotdeauna: $ 2.015 $ 2.015 $ 2.015 Minim dintotdeauna: $ 1.0191650915551662 $ 1.0191650915551662 $ 1.0191650915551662 Preț curent: $ 1.151 $ 1.151 $ 1.151 Află mai mult despre prețul tokenului StablR Euro (EURR) Cumpără EURR acum!

Informații despre StablR Euro (EURR) StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems. Pagină de internet oficială: https://www.stablr.com Carte albă: https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

Tokenomie pentru StablR Euro (EURR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StablR Euro (EURR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EURR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EURR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EURR, explorează prețul în direct al tokenului EURR!

Cum se cumpără EURR Te interesează să adaugi StablR Euro (EURR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EURR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EURR pe MEXC! Istoric de preț pentru StablR Euro (EURR) Analiza istoricului de preț pentru EURR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EURR! Predicție de preț pentru EURR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EURR? Pagina noastră de predicție de preț pentru EURR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EURR!

