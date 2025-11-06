BursăDEX+
Prețul în timp real pentru StablR Euro astăzi este 1.132 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru EURR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru EURR pe MEXC acum.

Logo StablR Euro

Pret StablR Euro (EURR)

Preț în timp real pentru 1 EURR în USD:

$1.132
$1.132$1.132
-0.52%1D
USD
StablR Euro (EURR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:47:45 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru StablR Euro (EURR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1.132
$ 1.132$ 1.132
Minim 24 h
$ 1.169
$ 1.169$ 1.169
Maxim 24 h

$ 1.132
$ 1.132$ 1.132

$ 1.169
$ 1.169$ 1.169

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

-0.52%

-2.42%

-2.42%

Prețul în timp real pentru StablR Euro (EURR) este $ 1.132. În ultimele 24 de ore, tokenul EURR a fost tranzacționat între un minim de $ 1.132 și un maxim de $ 1.169, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EURR este $ 1.4634306829935808, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.0191650915551662.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EURR s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața StablR Euro (EURR)

No.964

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

$ 8.05K
$ 8.05K$ 8.05K

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

11.88M
11.88M 11.88M

11,883,541.95
11,883,541.95 11,883,541.95

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru StablR Euro este $ 13.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 8.05K. Oferta aflată în circulație pentru EURR este 11.88M, cu o ofertă totală de 11883541.95. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.45M.

Istoric de preț pentru StablR Euro (EURR) USD

Urmărește modificările de preț pentru StablR Euro pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00592-0.52%
30 de zile$ -0.036-3.09%
60 de zile$ -0.039-3.34%
90 de zile$ -0.023-2.00%
Modificare de preț astăzi pentru StablR Euro

Astăzi, EURR a înregistrat o modificare de $ -0.00592 (-0.52%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru StablR Euro

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.036 (-3.09%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru StablR Euro

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, EURR a văzut o modificare de $ -0.039 (-3.34%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru StablR Euro

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.023 (-2.00%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru StablR Euro (EURR)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru StablR Euro.

Ce este StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Tokenul StablR Euro este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile StablR Euro. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru EURR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre StablR Euro pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare StablR Euro fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru StablR Euro (USD)

Ce valoare va avea StablR Euro (EURR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale StablR Euro (EURR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru StablR Euro.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru StablR Euro!

Tokenomie pentru StablR Euro (EURR)

Înțelegerea tokenomică a StablR Euro (EURR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru EURR!

Cum se cumpără StablR Euro (EURR)

Vrei să știi cum să cumperi StablR Euro? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra StablR Euro cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

EURR în monede locale

1 StablR Euro(EURR) în VND
29,788.58
1 StablR Euro(EURR) în AUD
A$1.74328
1 StablR Euro(EURR) în GBP
0.86032
1 StablR Euro(EURR) în EUR
0.97352
1 StablR Euro(EURR) în USD
$1.132
1 StablR Euro(EURR) în MYR
RM4.73176
1 StablR Euro(EURR) în TRY
47.66852
1 StablR Euro(EURR) în JPY
¥173.196
1 StablR Euro(EURR) în ARS
ARS$1,642.95084
1 StablR Euro(EURR) în RUB
91.87312
1 StablR Euro(EURR) în INR
100.31784
1 StablR Euro(EURR) în IDR
Rp18,866.65912
1 StablR Euro(EURR) în PHP
66.7314
1 StablR Euro(EURR) în EGP
￡E.53.53228
1 StablR Euro(EURR) în BRL
R$6.04488
1 StablR Euro(EURR) în CAD
C$1.59612
1 StablR Euro(EURR) în BDT
138.11532
1 StablR Euro(EURR) în NGN
1,626.43496
1 StablR Euro(EURR) în COP
$4,320.60628
1 StablR Euro(EURR) în ZAR
R.19.65152
1 StablR Euro(EURR) în UAH
47.61192
1 StablR Euro(EURR) în TZS
T.Sh.2,781.324
1 StablR Euro(EURR) în VES
Bs252.436
1 StablR Euro(EURR) în CLP
$1,066.344
1 StablR Euro(EURR) în PKR
Rs319.94848
1 StablR Euro(EURR) în KZT
595.46596
1 StablR Euro(EURR) în THB
฿36.68812
1 StablR Euro(EURR) în TWD
NT$35.0354
1 StablR Euro(EURR) în AED
د.إ4.15444
1 StablR Euro(EURR) în CHF
Fr0.9056
1 StablR Euro(EURR) în HKD
HK$8.79564
1 StablR Euro(EURR) în AMD
֏432.8768
1 StablR Euro(EURR) în MAD
.د.م10.53892
1 StablR Euro(EURR) în MXN
$21.06652
1 StablR Euro(EURR) în SAR
ريال4.245
1 StablR Euro(EURR) în ETB
Br173.75068
1 StablR Euro(EURR) în KES
KSh146.18648
1 StablR Euro(EURR) în JOD
د.أ0.802588
1 StablR Euro(EURR) în PLN
4.16576
1 StablR Euro(EURR) în RON
лв4.9808
1 StablR Euro(EURR) în SEK
kr10.85588
1 StablR Euro(EURR) în BGN
лв1.91308
1 StablR Euro(EURR) în HUF
Ft378.84644
1 StablR Euro(EURR) în CZK
23.87388
1 StablR Euro(EURR) în KWD
د.ك0.347524
1 StablR Euro(EURR) în ILS
3.69032
1 StablR Euro(EURR) în BOB
Bs7.8108
1 StablR Euro(EURR) în AZN
1.9244
1 StablR Euro(EURR) în TJS
SM10.43704
1 StablR Euro(EURR) în GEL
3.06772
1 StablR Euro(EURR) în AOA
Kz1,032.8368
1 StablR Euro(EURR) în BHD
.د.ب0.426764
1 StablR Euro(EURR) în BMD
$1.132
1 StablR Euro(EURR) în DKK
kr7.32404
1 StablR Euro(EURR) în HNL
L29.74896
1 StablR Euro(EURR) în MUR
52.072
1 StablR Euro(EURR) în NAD
$19.66284
1 StablR Euro(EURR) în NOK
kr11.56904
1 StablR Euro(EURR) în NZD
$2.00364
1 StablR Euro(EURR) în PAB
B/.1.132
1 StablR Euro(EURR) în PGK
K4.83364
1 StablR Euro(EURR) în QAR
ر.ق4.12048
1 StablR Euro(EURR) în RSD
дин.115.04516
1 StablR Euro(EURR) în UZS
soʻm13,476.18832
1 StablR Euro(EURR) în ALL
L94.94084
1 StablR Euro(EURR) în ANG
ƒ2.02628
1 StablR Euro(EURR) în AWG
ƒ2.0376
1 StablR Euro(EURR) în BBD
$2.264
1 StablR Euro(EURR) în BAM
KM1.91308
1 StablR Euro(EURR) în BIF
Fr3,338.268
1 StablR Euro(EURR) în BND
$1.4716
1 StablR Euro(EURR) în BSD
$1.132
1 StablR Euro(EURR) în JMD
$181.5162
1 StablR Euro(EURR) în KHR
4,546.17992
1 StablR Euro(EURR) în KMF
Fr482.232
1 StablR Euro(EURR) în LAK
24,608.69516
1 StablR Euro(EURR) în LKR
රු345.11284
1 StablR Euro(EURR) în MDL
L19.36852
1 StablR Euro(EURR) în MGA
Ar5,099.094
1 StablR Euro(EURR) în MOP
P9.056
1 StablR Euro(EURR) în MVR
17.4328
1 StablR Euro(EURR) în MWK
MK1,961.8692
1 StablR Euro(EURR) în MZN
MT72.3914
1 StablR Euro(EURR) în NPR
रु160.4044
1 StablR Euro(EURR) în PYG
8,028.144
1 StablR Euro(EURR) în RWF
Fr1,644.796
1 StablR Euro(EURR) în SBD
$9.30504
1 StablR Euro(EURR) în SCR
15.55368
1 StablR Euro(EURR) în SRD
$43.582
1 StablR Euro(EURR) în SVC
$9.89368
1 StablR Euro(EURR) în SZL
L19.6402
1 StablR Euro(EURR) în TMT
m3.962
1 StablR Euro(EURR) în TND
د.ت3.349588
1 StablR Euro(EURR) în TTD
$7.66364
1 StablR Euro(EURR) în UGX
Sh3,957.472
1 StablR Euro(EURR) în XAF
Fr642.976
1 StablR Euro(EURR) în XCD
$3.0564
1 StablR Euro(EURR) în XOF
Fr642.976
1 StablR Euro(EURR) în XPF
Fr116.596
1 StablR Euro(EURR) în BWP
P15.2254
1 StablR Euro(EURR) în BZD
$2.27532
1 StablR Euro(EURR) în CVE
$108.30976
1 StablR Euro(EURR) în DJF
Fr201.496
1 StablR Euro(EURR) în DOP
$72.81024
1 StablR Euro(EURR) în DZD
د.ج147.70336
1 StablR Euro(EURR) în FJD
$2.58096
1 StablR Euro(EURR) în GNF
Fr9,842.74
1 StablR Euro(EURR) în GTQ
Q8.67112
1 StablR Euro(EURR) în GYD
$236.76912
1 StablR Euro(EURR) în ISK
kr142.632

Resursă StablR Euro

Pentru o înțelegere mai aprofundată a StablR Euro, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web StablR Euro oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre StablR Euro

Cât valorează StablR Euro (EURR) astăzi?
Prețul pe viu pentru EURR în USD este 1.132 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru EURR în USD?
Prețul actual pentru EURR la USD este $ 1.132. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru StablR Euro?
Capitalizarea de piață pentru EURR este $ 13.45M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru EURR?
Ofertă aflată în circulație pentru EURR este 11.88M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru EURR?
EURR a obținut un preț ATH de 1.4634306829935808 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru EURR?
EURR a avut un preț ATL de 1.0191650915551662 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru EURR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru EURR este $ 8.05K USD.
Va crește EURR în acest an?
EURR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru EURR pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:47:45 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

