Ce este StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Tokenul StablR Euro este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile StablR Euro. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru EURR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre StablR Euro pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare StablR Euro fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru StablR Euro (USD)

Ce valoare va avea StablR Euro (EURR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale StablR Euro (EURR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru StablR Euro.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru StablR Euro!

Tokenomie pentru StablR Euro (EURR)

Înțelegerea tokenomică a StablR Euro (EURR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru EURR!

Cum se cumpără StablR Euro (EURR)

Vrei să știi cum să cumperi StablR Euro? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra StablR Euro cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

EURR în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă StablR Euro

Pentru o înțelegere mai aprofundată a StablR Euro, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre StablR Euro Cât valorează StablR Euro (EURR) astăzi? Prețul pe viu pentru EURR în USD este 1.132 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru EURR în USD? $ 1.132 . Consultă Prețul actual pentru EURR la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru StablR Euro? Capitalizarea de piață pentru EURR este $ 13.45M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru EURR? Ofertă aflată în circulație pentru EURR este 11.88M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru EURR? EURR a obținut un preț ATH de 1.4634306829935808 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru EURR? EURR a avut un preț ATL de 1.0191650915551662 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru EURR? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru EURR este $ 8.05K USD . Va crește EURR în acest an? EURR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru EURR pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru StablR Euro (EURR)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

