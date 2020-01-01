Tokenomie pentru ETHW (ETHW) Descoperă informații cheie despre ETHW (ETHW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ETHW (ETHW) EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work. EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work. Pagină de internet oficială: https://ethereumpow.org/ Explorator de blocuri: https://ethwscan.com Cumpără ETHW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ETHW (ETHW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ETHW (ETHW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 144.80M $ 144.80M $ 144.80M Ofertă totală: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Ofertă aflată în circulație: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 144.80M $ 144.80M $ 144.80M Maxim dintotdeauna: $ 130 $ 130 $ 130 Minim dintotdeauna: $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 Preț curent: $ 1.343 $ 1.343 $ 1.343 Află mai mult despre prețul tokenului ETHW (ETHW)

Tokenomie pentru ETHW (ETHW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ETHW (ETHW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETHW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETHW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETHW, explorează prețul în direct al tokenului ETHW!

Cum se cumpără ETHW Te interesează să adaugi ETHW (ETHW) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ETHW, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ETHW pe MEXC!

Istoric de preț pentru ETHW (ETHW) Analiza istoricului de preț pentru ETHW ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ETHW!

Predicție de preț pentru ETHW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ETHW? Pagina noastră de predicție de preț pentru ETHW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ETHW!

