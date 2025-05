ETHW

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

NumeETHW

PozițieNo.265

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)12.01%

Ofertă află în circulație107,818,999.04993

Ofertă maximă0

Ofertă totală107,818,999.04993

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna141.36226499471468,2022-08-08

Cel mai mic preț0.9976494131002414,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETHW

Sector

Rețele sociale

