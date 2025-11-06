BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Yooldo Games astăzi este 0.20922 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ESPORTS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ESPORTS pe MEXC acum.

Pret Yooldo Games (ESPORTS)

$0.20922
-9.99%1D
Yooldo Games (ESPORTS) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru Yooldo Games (ESPORTS) (USD)

$ 0.20507
Minim 24 h
$ 0.23353
Maxim 24 h

$ 0.2733753195010742
$ 0.05189790997151288
Prețul în timp real pentru Yooldo Games (ESPORTS) este $ 0.20922. În ultimele 24 de ore, tokenul ESPORTS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.20507 și un maxim de $ 0.23353, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ESPORTS este $ 0.2733753195010742, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.05189790997151288.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ESPORTS s-a modificat cu -0.07% în decursul ultimei ore, cu -9.99% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Yooldo Games (ESPORTS)

$ 26.43M
$ 253.40K
$ 188.30M
126.35M
900,000,000
899,999,999.9999992
Capitalizarea de piață actuală pentru Yooldo Games este $ 26.43M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 253.40K. Oferta aflată în circulație pentru ESPORTS este 126.35M, cu o ofertă totală de 899999999.9999992. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 188.30M.

Istoric de preț pentru Yooldo Games (ESPORTS) USD

Urmărește modificările de preț pentru Yooldo Games pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0232208-9.99%
30 de zile$ +0.01989+10.50%
60 de zile$ +0.09727+86.88%
90 de zile$ +0.07672+57.90%
Modificare de preț astăzi pentru Yooldo Games

Astăzi, ESPORTS a înregistrat o modificare de $ -0.0232208 (-9.99%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Yooldo Games

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01989 (+10.50%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Yooldo Games

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ESPORTS a văzut o modificare de $ +0.09727 (+86.88%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Yooldo Games

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.07672 (+57.90%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Yooldo Games (ESPORTS)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Yooldo Games.

Ce este Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Tokenul Yooldo Games este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Yooldo Games. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

Predicție de preț pentru Yooldo Games (USD)

Ce valoare va avea Yooldo Games (ESPORTS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Yooldo Games (ESPORTS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Yooldo Games.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Yooldo Games!

Tokenomie pentru Yooldo Games (ESPORTS)

Înțelegerea tokenomică a Yooldo Games (ESPORTS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ESPORTS!

Cum se cumpără Yooldo Games (ESPORTS)

Vrei să știi cum să cumperi Yooldo Games? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Yooldo Games cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ESPORTS în monede locale

1 Yooldo Games(ESPORTS) în VND
5,505.6243
1 Yooldo Games(ESPORTS) în AUD
A$0.3221988
1 Yooldo Games(ESPORTS) în GBP
0.1590072
1 Yooldo Games(ESPORTS) în EUR
0.1799292
1 Yooldo Games(ESPORTS) în USD
$0.20922
1 Yooldo Games(ESPORTS) în MYR
RM0.8745396
1 Yooldo Games(ESPORTS) în TRY
8.8102542
1 Yooldo Games(ESPORTS) în JPY
¥32.01066
1 Yooldo Games(ESPORTS) în ARS
ARS$303.6556314
1 Yooldo Games(ESPORTS) în RUB
16.9802952
1 Yooldo Games(ESPORTS) în INR
18.5410764
1 Yooldo Games(ESPORTS) în IDR
Rp3,486.9986052
1 Yooldo Games(ESPORTS) în PHP
12.333519
1 Yooldo Games(ESPORTS) în EGP
￡E.9.8940138
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BRL
R$1.1172348
1 Yooldo Games(ESPORTS) în CAD
C$0.2950002
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BDT
25.5269322
1 Yooldo Games(ESPORTS) în NGN
300.6031116
1 Yooldo Games(ESPORTS) în COP
$798.5488038
1 Yooldo Games(ESPORTS) în ZAR
R.3.6320592
1 Yooldo Games(ESPORTS) în UAH
8.7997932
1 Yooldo Games(ESPORTS) în TZS
T.Sh.514.05354
1 Yooldo Games(ESPORTS) în VES
Bs46.65606
1 Yooldo Games(ESPORTS) în CLP
$197.08524
1 Yooldo Games(ESPORTS) în PKR
Rs59.1339408
1 Yooldo Games(ESPORTS) în KZT
110.0559966
1 Yooldo Games(ESPORTS) în THB
฿6.7808202
1 Yooldo Games(ESPORTS) în TWD
NT$6.475359
1 Yooldo Games(ESPORTS) în AED
د.إ0.7678374
1 Yooldo Games(ESPORTS) în CHF
Fr0.167376
1 Yooldo Games(ESPORTS) în HKD
HK$1.6256394
1 Yooldo Games(ESPORTS) în AMD
֏80.005728
1 Yooldo Games(ESPORTS) în MAD
.د.م1.9478382
1 Yooldo Games(ESPORTS) în MXN
$3.8935842
1 Yooldo Games(ESPORTS) în SAR
ريال0.784575
1 Yooldo Games(ESPORTS) în ETB
Br32.1131778
1 Yooldo Games(ESPORTS) în KES
KSh27.0186708
1 Yooldo Games(ESPORTS) în JOD
د.أ0.14833698
1 Yooldo Games(ESPORTS) în PLN
0.7699296
1 Yooldo Games(ESPORTS) în RON
лв0.920568
1 Yooldo Games(ESPORTS) în SEK
kr2.0064198
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BGN
лв0.3535818
1 Yooldo Games(ESPORTS) în HUF
Ft70.0196574
1 Yooldo Games(ESPORTS) în CZK
4.4124498
1 Yooldo Games(ESPORTS) în KWD
د.ك0.06423054
1 Yooldo Games(ESPORTS) în ILS
0.6820572
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BOB
Bs1.443618
1 Yooldo Games(ESPORTS) în AZN
0.355674
1 Yooldo Games(ESPORTS) în TJS
SM1.9290084
1 Yooldo Games(ESPORTS) în GEL
0.5669862
1 Yooldo Games(ESPORTS) în AOA
Kz190.892328
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BHD
.د.ب0.07887594
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BMD
$0.20922
1 Yooldo Games(ESPORTS) în DKK
kr1.3536534
1 Yooldo Games(ESPORTS) în HNL
L5.4983016
1 Yooldo Games(ESPORTS) în MUR
9.62412
1 Yooldo Games(ESPORTS) în NAD
$3.6341514
1 Yooldo Games(ESPORTS) în NOK
kr2.1382284
1 Yooldo Games(ESPORTS) în NZD
$0.3703194
1 Yooldo Games(ESPORTS) în PAB
B/.0.20922
1 Yooldo Games(ESPORTS) în PGK
K0.8933694
1 Yooldo Games(ESPORTS) în QAR
ر.ق0.7615608
1 Yooldo Games(ESPORTS) în RSD
дин.21.2630286
1 Yooldo Games(ESPORTS) în UZS
soʻm2,490.7138872
1 Yooldo Games(ESPORTS) în ALL
L17.5472814
1 Yooldo Games(ESPORTS) în ANG
ƒ0.3745038
1 Yooldo Games(ESPORTS) în AWG
ƒ0.376596
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BBD
$0.41844
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BAM
KM0.3535818
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BIF
Fr616.98978
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BND
$0.271986
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BSD
$0.20922
1 Yooldo Games(ESPORTS) în JMD
$33.548427
1 Yooldo Games(ESPORTS) în KHR
840.2400732
1 Yooldo Games(ESPORTS) în KMF
Fr89.12772
1 Yooldo Games(ESPORTS) în LAK
4,548.2607786
1 Yooldo Games(ESPORTS) în LKR
රු63.7849014
1 Yooldo Games(ESPORTS) în MDL
L3.5797542
1 Yooldo Games(ESPORTS) în MGA
Ar942.43149
1 Yooldo Games(ESPORTS) în MOP
P1.67376
1 Yooldo Games(ESPORTS) în MVR
3.221988
1 Yooldo Games(ESPORTS) în MWK
MK362.599182
1 Yooldo Games(ESPORTS) în MZN
MT13.379619
1 Yooldo Games(ESPORTS) în NPR
रु29.646474
1 Yooldo Games(ESPORTS) în PYG
1,483.78824
1 Yooldo Games(ESPORTS) în RWF
Fr303.99666
1 Yooldo Games(ESPORTS) în SBD
$1.7197884
1 Yooldo Games(ESPORTS) în SCR
2.8746828
1 Yooldo Games(ESPORTS) în SRD
$8.05497
1 Yooldo Games(ESPORTS) în SVC
$1.8285828
1 Yooldo Games(ESPORTS) în SZL
L3.629967
1 Yooldo Games(ESPORTS) în TMT
m0.73227
1 Yooldo Games(ESPORTS) în TND
د.ت0.61908198
1 Yooldo Games(ESPORTS) în TTD
$1.4164194
1 Yooldo Games(ESPORTS) în UGX
Sh731.43312
1 Yooldo Games(ESPORTS) în XAF
Fr118.83696
1 Yooldo Games(ESPORTS) în XCD
$0.564894
1 Yooldo Games(ESPORTS) în XOF
Fr118.83696
1 Yooldo Games(ESPORTS) în XPF
Fr21.54966
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BWP
P2.814009
1 Yooldo Games(ESPORTS) în BZD
$0.4205322
1 Yooldo Games(ESPORTS) în CVE
$20.0181696
1 Yooldo Games(ESPORTS) în DJF
Fr37.24116
1 Yooldo Games(ESPORTS) în DOP
$13.4570304
1 Yooldo Games(ESPORTS) în DZD
د.ج27.2990256
1 Yooldo Games(ESPORTS) în FJD
$0.4770216
1 Yooldo Games(ESPORTS) în GNF
Fr1,819.1679
1 Yooldo Games(ESPORTS) în GTQ
Q1.6026252
1 Yooldo Games(ESPORTS) în GYD
$43.7604552
1 Yooldo Games(ESPORTS) în ISK
kr26.36172

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Yooldo Games, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Yooldo Games oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Yooldo Games

Cât valorează Yooldo Games (ESPORTS) astăzi?
Prețul pe viu pentru ESPORTS în USD este 0.20922 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ESPORTS în USD?
Prețul actual pentru ESPORTS la USD este $ 0.20922. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Yooldo Games?
Capitalizarea de piață pentru ESPORTS este $ 26.43M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ESPORTS?
Ofertă aflată în circulație pentru ESPORTS este 126.35M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ESPORTS?
ESPORTS a obținut un preț ATH de 0.2733753195010742 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ESPORTS?
ESPORTS a avut un preț ATL de 0.05189790997151288 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ESPORTS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ESPORTS este $ 253.40K USD.
Va crește ESPORTS în acest an?
ESPORTS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ESPORTS pentru o analiză mai aprofundată.
