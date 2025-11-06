Ce este Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Tokenul Yooldo Games este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Yooldo Games. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ESPORTS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Yooldo Games pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Yooldo Games fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Yooldo Games (USD)

Ce valoare va avea Yooldo Games (ESPORTS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Yooldo Games (ESPORTS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Yooldo Games.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Yooldo Games!

Tokenomie pentru Yooldo Games (ESPORTS)

Înțelegerea tokenomică a Yooldo Games (ESPORTS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ESPORTS!

Cum se cumpără Yooldo Games (ESPORTS)

Vrei să știi cum să cumperi Yooldo Games? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Yooldo Games cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ESPORTS în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Yooldo Games

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Yooldo Games, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Yooldo Games Cât valorează Yooldo Games (ESPORTS) astăzi? Prețul pe viu pentru ESPORTS în USD este 0.20922 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru ESPORTS în USD? $ 0.20922 . Consultă Prețul actual pentru ESPORTS la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Yooldo Games? Capitalizarea de piață pentru ESPORTS este $ 26.43M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru ESPORTS? Ofertă aflată în circulație pentru ESPORTS este 126.35M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ESPORTS? ESPORTS a obținut un preț ATH de 0.2733753195010742 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ESPORTS? ESPORTS a avut un preț ATL de 0.05189790997151288 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru ESPORTS? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ESPORTS este $ 253.40K USD . Va crește ESPORTS în acest an? ESPORTS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ESPORTS pentru o analiză mai aprofundată.

