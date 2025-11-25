Ce este ERA

Tokenomie și analiză de preț pentru ERA (ERA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ERA (ERA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 41.12M $ 41.12M $ 41.12M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 148.50M $ 148.50M $ 148.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 276.90M $ 276.90M $ 276.90M Maxim dintotdeauna: $ 1.992 $ 1.992 $ 1.992 Minim dintotdeauna: $ 0.2158036236564075 $ 0.2158036236564075 $ 0.2158036236564075 Preț curent: $ 0.2769 $ 0.2769 $ 0.2769 Află mai mult despre prețul tokenului ERA (ERA) Cumpără ERA acum!

Informații despre ERA (ERA) Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction. Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction. Pagină de internet oficială: https://www.caldera.xyz Carte albă: https://docs.google.com/document/d/1eonRqRbuxcAseUf8CyVt5XKbIKMb5K9ryLU6KMKoHT8/edit?usp=sharing Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xE2AD0BF751834f2fbdC62A41014f84d67cA1de2A

Tokenomie pentru ERA (ERA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ERA (ERA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ERA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ERA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ERA, explorează prețul în direct al tokenului ERA!

Cum se cumpără ERA Te interesează să adaugi ERA (ERA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ERA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ERA pe MEXC! Istoric de preț pentru ERA (ERA) Analiza istoricului de preț pentru ERA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ERA! Predicție de preț pentru ERA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ERA? Pagina noastră de predicție de preț pentru ERA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ERA!

