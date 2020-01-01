Tokenomie pentru Elixir (ELX) Descoperă informații cheie despre Elixir (ELX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Elixir (ELX) The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators. The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators. Pagină de internet oficială: https://elixir.xyz/ Carte albă: https://docs.elixir.finance/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7 Cumpără ELX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Elixir (ELX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Elixir (ELX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 116.85M $ 116.85M $ 116.85M Maxim dintotdeauna: $ 1 $ 1 $ 1 Minim dintotdeauna: $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 Preț curent: $ 0.11685 $ 0.11685 $ 0.11685 Află mai mult despre prețul tokenului Elixir (ELX)

Tokenomie pentru Elixir (ELX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Elixir (ELX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ELX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ELX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ELX, explorează prețul în direct al tokenului ELX!

