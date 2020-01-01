Tokenomie pentru Dogelon Mars (ELON) Descoperă informații cheie despre Dogelon Mars (ELON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dogelon Mars (ELON) In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Pagină de internet oficială: https://dogelonmars.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Cumpără ELON acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dogelon Mars (ELON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dogelon Mars (ELON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.07M $ 49.07M $ 49.07M Ofertă totală: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 549.65T $ 549.65T $ 549.65T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 89.28M $ 89.28M $ 89.28M Maxim dintotdeauna: $ 0.00000188 $ 0.00000188 $ 0.00000188 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00000008928 $ 0.00000008928 $ 0.00000008928 Află mai mult despre prețul tokenului Dogelon Mars (ELON)

Tokenomie pentru Dogelon Mars (ELON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dogelon Mars (ELON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ELON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ELON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ELON, explorează prețul în direct al tokenului ELON!

Cum se cumpără ELON Te interesează să adaugi Dogelon Mars (ELON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ELON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ELON pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dogelon Mars (ELON) Analiza istoricului de preț pentru ELON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ELON!

Predicție de preț pentru ELON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ELON? Pagina noastră de predicție de preț pentru ELON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ELON!

