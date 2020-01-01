Tokenomie pentru Paysenger (EGO) Descoperă informații cheie despre Paysenger (EGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Paysenger (EGO) Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Pagină de internet oficială: https://egoco.in/en/ Carte albă: https://docs.paysenger.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466 Cumpără EGO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Paysenger (EGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Paysenger (EGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 389.64K $ 389.64K $ 389.64K Ofertă totală: $ 323.00M $ 323.00M $ 323.00M Ofertă aflată în circulație: $ 200.64M $ 200.64M $ 200.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 627.27K $ 627.27K $ 627.27K Maxim dintotdeauna: $ 0.1324 $ 0.1324 $ 0.1324 Minim dintotdeauna: $ 0.001675636526418925 $ 0.001675636526418925 $ 0.001675636526418925 Preț curent: $ 0.001942 $ 0.001942 $ 0.001942 Află mai mult despre prețul tokenului Paysenger (EGO)

Tokenomie pentru Paysenger (EGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Paysenger (EGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EGO, explorează prețul în direct al tokenului EGO!

Cum se cumpără EGO Te interesează să adaugi Paysenger (EGO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EGO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EGO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Paysenger (EGO) Analiza istoricului de preț pentru EGO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EGO!

Predicție de preț pentru EGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru EGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EGO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!