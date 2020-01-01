Tokenomie pentru Edge (EDGE) Descoperă informații cheie despre Edge (EDGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Edge (EDGE) Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked. Pagină de internet oficială: https://www.definitive.fi Carte albă: https://docs.definitive.fi Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110 Cumpără EDGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Edge (EDGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Edge (EDGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 60.10M $ 60.10M $ 60.10M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 296.02M $ 296.02M $ 296.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.97 $ 0.97 $ 0.97 Minim dintotdeauna: $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 Preț curent: $ 0.29602 $ 0.29602 $ 0.29602 Află mai mult despre prețul tokenului Edge (EDGE)

Tokenomie pentru Edge (EDGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Edge (EDGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EDGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EDGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EDGE, explorează prețul în direct al tokenului EDGE!

Cum se cumpără EDGE Te interesează să adaugi Edge (EDGE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EDGE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EDGE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Edge (EDGE) Analiza istoricului de preț pentru EDGE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EDGE!

Predicție de preț pentru EDGE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EDGE? Pagina noastră de predicție de preț pentru EDGE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EDGE!

