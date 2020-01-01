Tokenomie pentru Dtec (DTEC) Descoperă informații cheie despre Dtec (DTEC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dtec (DTEC) Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Pagină de internet oficială: https://dtec.space/ Carte albă: https://dtec.space/whitepaper Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Cumpără DTEC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dtec (DTEC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dtec (DTEC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Ofertă totală: $ 338.42M $ 338.42M $ 338.42M Ofertă aflată în circulație: $ 109.53M $ 109.53M $ 109.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Maxim dintotdeauna: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 Minim dintotdeauna: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Preț curent: $ 0.01597 $ 0.01597 $ 0.01597 Află mai mult despre prețul tokenului Dtec (DTEC)

Tokenomie pentru Dtec (DTEC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dtec (DTEC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DTEC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DTEC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DTEC, explorează prețul în direct al tokenului DTEC!

Cum se cumpără DTEC Te interesează să adaugi Dtec (DTEC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DTEC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DTEC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dtec (DTEC) Analiza istoricului de preț pentru DTEC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DTEC!

Predicție de preț pentru DTEC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DTEC? Pagina noastră de predicție de preț pentru DTEC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DTEC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!