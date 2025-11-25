Ce este DORAFACTORY

Informații de preț pentru DORAFACTORY

Tokenomie pentru Dora Factory (DORAFACTORY) Descoperă informații cheie despre Dora Factory (DORAFACTORY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Dora Factory (DORAFACTORY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dora Factory (DORAFACTORY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.81M $ 10.81M $ 10.81M Maxim dintotdeauna: $ 0.211 $ 0.211 $ 0.211 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.01081 $ 0.01081 $ 0.01081 Află mai mult despre prețul tokenului Dora Factory (DORAFACTORY) Cumpără DORAFACTORY acum!

Informații despre Dora Factory (DORAFACTORY) Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them. Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them. Pagină de internet oficială: https://dorafactory.org Carte albă: https://dorafactory.medium.com/dora-factory-1-0-dao-as-a-service-infrastructure-for-on-chain-governance-and-open-source-ventures-6ad53688758f Explorator de blocuri: https://vota-explorer.dorafactory.org/doravota

Tokenomie pentru Dora Factory (DORAFACTORY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dora Factory (DORAFACTORY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DORAFACTORY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DORAFACTORY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DORAFACTORY, explorează prețul în direct al tokenului DORAFACTORY!

Cum se cumpără DORAFACTORY Te interesează să adaugi Dora Factory (DORAFACTORY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DORAFACTORY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DORAFACTORY pe MEXC! Istoric de preț pentru Dora Factory (DORAFACTORY) Analiza istoricului de preț pentru DORAFACTORY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DORAFACTORY! Predicție de preț pentru DORAFACTORY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DORAFACTORY? Pagina noastră de predicție de preț pentru DORAFACTORY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DORAFACTORY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!