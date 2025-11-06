BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Dora Factory astăzi este 0.01135 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DORAFACTORY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DORAFACTORY pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Dora Factory astăzi este 0.01135 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DORAFACTORY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DORAFACTORY pe MEXC acum.

Mai multe despre DORAFACTORY

Informații de preț pentru DORAFACTORY

Ce este DORAFACTORY

Carte albă pentru DORAFACTORY

Pagina oficială pentru DORAFACTORY

Tokenomie pentru DORAFACTORY

Prognoza prețurilor pentru DORAFACTORY

Istoric DORAFACTORY

Ghid de cumpărare DORAFACTORY

Convertor valutar DORAFACTORY în fiduciar

DORAFACTORY Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Dora Factory

Pret Dora Factory (DORAFACTORY)

Preț în timp real pentru 1 DORAFACTORY în USD:

$0.01135
$0.01135$0.01135
+1.52%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:45:15 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01116
$ 0.01116$ 0.01116
Minim 24 h
$ 0.01218
$ 0.01218$ 0.01218
Maxim 24 h

$ 0.01116
$ 0.01116$ 0.01116

$ 0.01218
$ 0.01218$ 0.01218

--
----

--
----

-0.09%

+1.52%

-11.88%

-11.88%

Prețul în timp real pentru Dora Factory (DORAFACTORY) este $ 0.01135. În ultimele 24 de ore, tokenul DORAFACTORY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01116 și un maxim de $ 0.01218, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DORAFACTORY este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DORAFACTORY s-a modificat cu -0.09% în decursul ultimei ore, cu +1.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dora Factory (DORAFACTORY)

--
----

$ 61.77K
$ 61.77K$ 61.77K

$ 11.35M
$ 11.35M$ 11.35M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Capitalizarea de piață actuală pentru Dora Factory este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 61.77K. Oferta aflată în circulație pentru DORAFACTORY este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.35M.

Istoric de preț pentru Dora Factory (DORAFACTORY) USD

Urmărește modificările de preț pentru Dora Factory pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0001699+1.52%
30 de zile$ -0.00601-34.62%
60 de zile$ -0.00811-41.68%
90 de zile$ -0.00865-43.25%
Modificare de preț astăzi pentru Dora Factory

Astăzi, DORAFACTORY a înregistrat o modificare de $ +0.0001699 (+1.52%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Dora Factory

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00601 (-34.62%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Dora Factory

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, DORAFACTORY a văzut o modificare de $ -0.00811 (-41.68%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Dora Factory

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00865 (-43.25%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Dora Factory (DORAFACTORY)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Dora Factory.

Ce este Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Tokenul Dora Factory este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Dora Factory. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru DORAFACTORY pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Dora Factory pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Dora Factory fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Dora Factory (USD)

Ce valoare va avea Dora Factory (DORAFACTORY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Dora Factory (DORAFACTORY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Dora Factory.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Dora Factory!

Tokenomie pentru Dora Factory (DORAFACTORY)

Înțelegerea tokenomică a Dora Factory (DORAFACTORY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DORAFACTORY!

Cum se cumpără Dora Factory (DORAFACTORY)

Vrei să știi cum să cumperi Dora Factory? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Dora Factory cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

DORAFACTORY în monede locale

1 Dora Factory(DORAFACTORY) în VND
298.67525
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în AUD
A$0.017479
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în GBP
0.008626
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în EUR
0.009761
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în USD
$0.01135
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în MYR
RM0.047443
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în TRY
0.4779485
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în JPY
¥1.73655
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în ARS
ARS$16.4730495
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în RUB
0.921166
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în INR
1.005837
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în IDR
Rp189.166591
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în PHP
0.6690825
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în EGP
￡E.0.5367415
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BRL
R$0.060609
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în CAD
C$0.0160035
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BDT
1.3848135
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în NGN
16.307453
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în COP
$43.3205665
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în ZAR
R.0.197036
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în UAH
0.477381
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în TZS
T.Sh.27.88695
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în VES
Bs2.53105
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în CLP
$10.6917
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în PKR
Rs3.207964
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în KZT
5.9704405
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în THB
฿0.3678535
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în TWD
NT$0.3512825
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în AED
د.إ0.0416545
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în CHF
Fr0.00908
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în HKD
HK$0.0881895
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în AMD
֏4.34024
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în MAD
.د.م0.1056685
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în MXN
$0.2112235
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în SAR
ريال0.0425625
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în ETB
Br1.7421115
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în KES
KSh1.465739
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în JOD
د.أ0.00804715
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în PLN
0.041768
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în RON
лв0.04994
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în SEK
kr0.1088465
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BGN
лв0.0191815
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în HUF
Ft3.7985045
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în CZK
0.2393715
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în KWD
د.ك0.00348445
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în ILS
0.037001
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BOB
Bs0.078315
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în AZN
0.019295
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în TJS
SM0.104647
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în GEL
0.0307585
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în AOA
Kz10.35574
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BHD
.د.ب0.00427895
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BMD
$0.01135
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în DKK
kr0.0734345
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în HNL
L0.298278
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în MUR
0.5221
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în NAD
$0.1971495
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în NOK
kr0.115997
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în NZD
$0.0200895
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în PAB
B/.0.01135
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în PGK
K0.0484645
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în QAR
ر.ق0.041314
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în RSD
дин.1.1535005
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în UZS
soʻm135.119026
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în ALL
L0.9519245
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în ANG
ƒ0.0203165
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în AWG
ƒ0.02043
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BBD
$0.0227
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BAM
KM0.0191815
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BIF
Fr33.47115
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BND
$0.014755
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BSD
$0.01135
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în JMD
$1.8199725
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în KHR
45.582281
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în KMF
Fr4.8351
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în LAK
246.7391255
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în LKR
රු3.4602745
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în MDL
L0.1941985
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în MGA
Ar51.126075
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în MOP
P0.0908
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în MVR
0.17479
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în MWK
MK19.670685
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în MZN
MT0.7258325
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în NPR
रु1.608295
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în PYG
80.4942
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în RWF
Fr16.49155
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în SBD
$0.093297
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în SCR
0.155949
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în SRD
$0.436975
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în SVC
$0.099199
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în SZL
L0.1969225
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în TMT
m0.039725
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în TND
د.ت0.03358465
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în TTD
$0.0768395
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în UGX
Sh39.6796
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în XAF
Fr6.4468
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în XCD
$0.030645
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în XOF
Fr6.4468
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în XPF
Fr1.16905
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BWP
P0.1526575
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în BZD
$0.0228135
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în CVE
$1.085968
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în DJF
Fr2.0203
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în DOP
$0.730032
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în DZD
د.ج1.480948
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în FJD
$0.025878
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în GNF
Fr98.68825
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în GTQ
Q0.086941
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în GYD
$2.373966
1 Dora Factory(DORAFACTORY) în ISK
kr1.4301

Resursă Dora Factory

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Dora Factory, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Dora Factory oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Dora Factory

Cât valorează Dora Factory (DORAFACTORY) astăzi?
Prețul pe viu pentru DORAFACTORY în USD este 0.01135 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DORAFACTORY în USD?
Prețul actual pentru DORAFACTORY la USD este $ 0.01135. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Dora Factory?
Capitalizarea de piață pentru DORAFACTORY este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DORAFACTORY?
Ofertă aflată în circulație pentru DORAFACTORY este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DORAFACTORY?
DORAFACTORY a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DORAFACTORY?
DORAFACTORY a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DORAFACTORY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DORAFACTORY este $ 61.77K USD.
Va crește DORAFACTORY în acest an?
DORAFACTORY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DORAFACTORY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:45:15 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Dora Factory (DORAFACTORY)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator DORAFACTORY în USD

Sumă

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.01135 USD

Tranzacționează DORAFACTORY

DORAFACTORY/USDT
$0.01135
$0.01135$0.01135
+1.61%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,833.05
$101,833.05$101,833.05

-1.82%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.43
$3,299.43$3,299.43

-2.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.64
$155.64$155.64

-3.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.86
$1,480.86$1,480.86

+0.32%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,833.05
$101,833.05$101,833.05

-1.82%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.43
$3,299.43$3,299.43

-2.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2296
$2.2296$2.2296

-2.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.64
$155.64$155.64

-3.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0186
$1.0186$1.0186

-6.13%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.77
$30.77$30.77

+105.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1424
$0.1424$0.1424

+184.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004377
$0.0004377$0.0004377

+191.80%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.043986
$0.043986$0.043986

+4,298.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.360
$5.360$5.360

+436.00%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.7240
$6.7240$6.7240

+259.62%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.46350
$0.46350$0.46350

+265.62%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1424
$0.1424$0.1424

+184.80%