Tokenomie pentru DOGGY (DOGGY) Descoperă informații cheie despre DOGGY (DOGGY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DOGGY (DOGGY) $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. Pagină de internet oficială: https://cryptodoggies.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 Cumpără DOGGY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DOGGY (DOGGY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DOGGY (DOGGY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 462.27K $ 462.27K $ 462.27K Ofertă totală: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Ofertă aflată în circulație: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Minim dintotdeauna: $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 Preț curent: $ 0.0002054 $ 0.0002054 $ 0.0002054 Află mai mult despre prețul tokenului DOGGY (DOGGY)

Tokenomie pentru DOGGY (DOGGY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DOGGY (DOGGY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOGGY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOGGY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOGGY, explorează prețul în direct al tokenului DOGGY!

Cum se cumpără DOGGY Te interesează să adaugi DOGGY (DOGGY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DOGGY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DOGGY pe MEXC!

Istoric de preț pentru DOGGY (DOGGY) Analiza istoricului de preț pentru DOGGY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DOGGY!

Predicție de preț pentru DOGGY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOGGY? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOGGY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOGGY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!