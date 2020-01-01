Tokenomie pentru Dream Machine Token (DMT) Descoperă informații cheie despre Dream Machine Token (DMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dream Machine Token (DMT) DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. Pagină de internet oficială: https://launch.sankodreammachine.net/ Carte albă: https://www.sankodreammachine.net/docs Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8 Cumpără DMT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dream Machine Token (DMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dream Machine Token (DMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Maxim dintotdeauna: $ 198 $ 198 $ 198 Minim dintotdeauna: $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 Preț curent: $ 5.028 $ 5.028 $ 5.028 Află mai mult despre prețul tokenului Dream Machine Token (DMT)

Tokenomie pentru Dream Machine Token (DMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dream Machine Token (DMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DMT, explorează prețul în direct al tokenului DMT!

Cum se cumpără DMT Te interesează să adaugi Dream Machine Token (DMT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DMT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DMT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dream Machine Token (DMT) Analiza istoricului de preț pentru DMT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DMT!

Predicție de preț pentru DMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru DMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DMT!

