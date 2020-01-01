Tokenomie pentru Dmail Network (DMAIL) Descoperă informații cheie despre Dmail Network (DMAIL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dmail Network (DMAIL) Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers. Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers. Pagină de internet oficială: https://dmail.ai/ Carte albă: https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192 Cumpără DMAIL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dmail Network (DMAIL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dmail Network (DMAIL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 119.03M $ 119.03M $ 119.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.26M $ 7.26M $ 7.26M Maxim dintotdeauna: $ 1.2467 $ 1.2467 $ 1.2467 Minim dintotdeauna: $ 0.02580828910247339 $ 0.02580828910247339 $ 0.02580828910247339 Preț curent: $ 0.03628 $ 0.03628 $ 0.03628 Află mai mult despre prețul tokenului Dmail Network (DMAIL)

Tokenomie pentru Dmail Network (DMAIL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dmail Network (DMAIL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DMAIL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DMAIL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DMAIL, explorează prețul în direct al tokenului DMAIL!

Cum se cumpără DMAIL Te interesează să adaugi Dmail Network (DMAIL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DMAIL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DMAIL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dmail Network (DMAIL) Analiza istoricului de preț pentru DMAIL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DMAIL!

Predicție de preț pentru DMAIL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DMAIL? Pagina noastră de predicție de preț pentru DMAIL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DMAIL!

