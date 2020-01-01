Tokenomie pentru Dingocoin (DINGO) Descoperă informații cheie despre Dingocoin (DINGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dingocoin (DINGO) Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. Pagină de internet oficială: https://www.dingocoin.com/ Carte albă: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 Cumpără DINGO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dingocoin (DINGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dingocoin (DINGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Ofertă totală: $ 115.09B $ 115.09B $ 115.09B Ofertă aflată în circulație: $ 115.09B $ 115.09B $ 115.09B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Maxim dintotdeauna: $ 0.00021563 $ 0.00021563 $ 0.00021563 Minim dintotdeauna: $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 Preț curent: $ 0.00003087 $ 0.00003087 $ 0.00003087 Află mai mult despre prețul tokenului Dingocoin (DINGO)

Tokenomie pentru Dingocoin (DINGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dingocoin (DINGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DINGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DINGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DINGO, explorează prețul în direct al tokenului DINGO!

Cum se cumpără DINGO Te interesează să adaugi Dingocoin (DINGO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DINGO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DINGO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dingocoin (DINGO) Analiza istoricului de preț pentru DINGO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DINGO!

Predicție de preț pentru DINGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DINGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru DINGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DINGO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!