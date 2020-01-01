Tokenomie pentru Dohrnii (DHN) Descoperă informații cheie despre Dohrnii (DHN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dohrnii (DHN) Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges. Pagină de internet oficială: https://dohrnii.io/ Carte albă: https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244 Cumpără DHN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dohrnii (DHN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dohrnii (DHN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 66.13M $ 66.13M $ 66.13M Ofertă totală: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M Ofertă aflată în circulație: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B Maxim dintotdeauna: $ 60 $ 60 $ 60 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 3.873 $ 3.873 $ 3.873 Află mai mult despre prețul tokenului Dohrnii (DHN)

Tokenomie pentru Dohrnii (DHN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dohrnii (DHN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DHN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DHN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DHN, explorează prețul în direct al tokenului DHN!

Cum se cumpără DHN Te interesează să adaugi Dohrnii (DHN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DHN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DHN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dohrnii (DHN) Analiza istoricului de preț pentru DHN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DHN!

Predicție de preț pentru DHN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DHN? Pagina noastră de predicție de preț pentru DHN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DHN!

