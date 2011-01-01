Tokenomie pentru DevvE (DEVVE) Descoperă informații cheie despre DevvE (DEVVE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DevvE (DEVVE) DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets. Pagină de internet oficială: https://www.devve.io/ Carte albă: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 Cumpără DEVVE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DevvE (DEVVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DevvE (DEVVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.59M $ 40.59M $ 40.59M Ofertă totală: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ofertă aflată în circulație: $ 94.27M $ 94.27M $ 94.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 129.18M $ 129.18M $ 129.18M Maxim dintotdeauna: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Minim dintotdeauna: $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 Preț curent: $ 0.4306 $ 0.4306 $ 0.4306 Află mai mult despre prețul tokenului DevvE (DEVVE)

Tokenomie pentru DevvE (DEVVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DevvE (DEVVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEVVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEVVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEVVE, explorează prețul în direct al tokenului DEVVE!

Cum se cumpără DEVVE Te interesează să adaugi DevvE (DEVVE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DEVVE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DEVVE pe MEXC!

Istoric de preț pentru DevvE (DEVVE) Analiza istoricului de preț pentru DEVVE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DEVVE!

Predicție de preț pentru DEVVE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEVVE? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEVVE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DEVVE!

