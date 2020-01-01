Tokenomie pentru DexCheck (DCK) Descoperă informații cheie despre DexCheck (DCK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DexCheck (DCK) DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making. Pagină de internet oficială: https://dexcheck.ai/ Carte albă: https://docs.dexcheck.ai/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3

Tokenomie și analiză de preț pentru DexCheck (DCK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DexCheck (DCK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Ofertă totală: $ 960.42M $ 960.42M $ 960.42M Ofertă aflată în circulație: $ 678.22M $ 678.22M $ 678.22M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Maxim dintotdeauna: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minim dintotdeauna: $ 0.004319715385924152 $ 0.004319715385924152 $ 0.004319715385924152 Preț curent: $ 0.004408 $ 0.004408 $ 0.004408 Află mai mult despre prețul tokenului DexCheck (DCK)

Tokenomie pentru DexCheck (DCK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DexCheck (DCK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DCK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DCK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DCK, explorează prețul în direct al tokenului DCK!

Istoric de preț pentru DexCheck (DCK) Analiza istoricului de preț pentru DCK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DCK!

Predicție de preț pentru DCK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DCK? Pagina noastră de predicție de preț pentru DCK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DCK!

