Tokenomie pentru deBridge (DBR) Descoperă informații cheie despre deBridge (DBR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre deBridge (DBR) deBridge is DeFi's internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. Pagină de internet oficială: https://debridge.finance/ Carte albă: https://docs.debridge.finance/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5

Tokenomie și analiză de preț pentru deBridge (DBR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru deBridge (DBR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.79M $ 49.79M $ 49.79M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 258.70M $ 258.70M $ 258.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.05685 $ 0.05685 $ 0.05685 Minim dintotdeauna: $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 Preț curent: $ 0.02587 $ 0.02587 $ 0.02587 Află mai mult despre prețul tokenului deBridge (DBR)

Tokenomie pentru deBridge (DBR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru deBridge (DBR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DBR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DBR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DBR, explorează prețul în direct al tokenului DBR!

Cum se cumpără DBR Te interesează să adaugi deBridge (DBR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DBR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru deBridge (DBR) Analiza istoricului de preț pentru DBR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DBR!

Predicție de preț pentru DBR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DBR? Pagina noastră de predicție de preț pentru DBR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DBR!

