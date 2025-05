DBR

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

NumeDBR

PozițieNo.741

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.96%

Ofertă află în circulație1,829,293,597

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală9,999,997,159.600344

Rată de circulație0.1829%

Data emiterii2024-10-16 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.05499267372684524,2024-12-21

Cel mai mic preț0.013910476857044492,2025-04-20

Lanț de blocuri publicSOL

