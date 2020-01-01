Tokenomie pentru DAI (DAI) Descoperă informații cheie despre DAI (DAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DAI (DAI) Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain. Pagină de internet oficială: https://makerdao.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o

Tokenomie și analiză de preț pentru DAI (DAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DAI (DAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Ofertă totală: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B Ofertă aflată în circulație: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Maxim dintotdeauna: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Minim dintotdeauna: $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 Preț curent: $ 0.9992 $ 0.9992 $ 0.9992 Află mai mult despre prețul tokenului DAI (DAI)

Tokenomie pentru DAI (DAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DAI (DAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DAI, explorează prețul în direct al tokenului DAI!

Istoric de preț pentru DAI (DAI) Analiza istoricului de preț pentru DAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DAI!

Predicție de preț pentru DAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru DAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DAI!

