DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

NumeDAI

PozițieNo.25

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0016%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)331.91%

Ofertă află în circulație5,365,382,702.664872

Ofertă maximă∞

Ofertă totală5,365,382,702.664872

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată1 USDT

Maxim dintotdeauna3.668397883943107,2021-11-16

Cel mai mic preț0.8970032280541823,2023-03-11

Lanț de blocuri publicETH

