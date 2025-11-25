Ce este CYPR

Tokenomie și analiză de preț pentru Cypher (CYPR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cypher (CYPR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.44M $ 8.44M $ 8.44M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 94.83M $ 94.83M $ 94.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 89.03M $ 89.03M $ 89.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.315 $ 0.315 $ 0.315 Minim dintotdeauna: $ 0.028705042947441254 $ 0.028705042947441254 $ 0.028705042947441254 Preț curent: $ 0.08903 $ 0.08903 $ 0.08903 Află mai mult despre prețul tokenului Cypher (CYPR) Cumpără CYPR acum!

Informații despre Cypher (CYPR) Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account. Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account. Pagină de internet oficială: https://cypherhq.io/cypr/ Carte albă: https://public.cypherd.io/CypherWhitePaper.pdf Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xd262a4c7108c8139b2b189758e8d17c3dfc91a38

Tokenomie pentru Cypher (CYPR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cypher (CYPR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CYPR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CYPR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CYPR, explorează prețul în direct al tokenului CYPR!

Cum se cumpără CYPR Te interesează să adaugi Cypher (CYPR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CYPR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CYPR pe MEXC! Istoric de preț pentru Cypher (CYPR) Analiza istoricului de preț pentru CYPR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CYPR! Predicție de preț pentru CYPR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CYPR? Pagina noastră de predicție de preț pentru CYPR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CYPR!

