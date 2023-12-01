Tokenomie pentru Coinweb (CWEB) Descoperă informații cheie despre Coinweb (CWEB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Coinweb (CWEB) Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb's unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps. Pagină de internet oficială: https://www.coinweb.io Carte albă: https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.coinweb.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Coinweb (CWEB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Coinweb (CWEB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.99M $ 6.99M $ 6.99M Ofertă totală: $ 7.60B $ 7.60B $ 7.60B Ofertă aflată în circulație: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.12M $ 22.12M $ 22.12M Maxim dintotdeauna: $ 0.25647 $ 0.25647 $ 0.25647 Minim dintotdeauna: $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 Preț curent: $ 0.00291 $ 0.00291 $ 0.00291 Află mai mult despre prețul tokenului Coinweb (CWEB)

Tokenomie pentru Coinweb (CWEB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Coinweb (CWEB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CWEB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CWEB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CWEB, explorează prețul în direct al tokenului CWEB!

Cum se cumpără CWEB Te interesează să adaugi Coinweb (CWEB) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CWEB, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CWEB pe MEXC!

Istoric de preț pentru Coinweb (CWEB) Analiza istoricului de preț pentru CWEB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CWEB!

Predicție de preț pentru CWEB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CWEB? Pagina noastră de predicție de preț pentru CWEB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CWEB!

