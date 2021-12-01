Tokenomie pentru Ctomorrow Platform (CTP) Descoperă informații cheie despre Ctomorrow Platform (CTP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ctomorrow Platform (CTP) CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. Pagină de internet oficială: https://ctomorrow.io Carte albă: https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 Cumpără CTP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ctomorrow Platform (CTP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ctomorrow Platform (CTP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Ofertă totală: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.37M $ 13.37M $ 13.37M Maxim dintotdeauna: $ 0.0117 $ 0.0117 $ 0.0117 Minim dintotdeauna: $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 Preț curent: $ 0.001486 $ 0.001486 $ 0.001486 Află mai mult despre prețul tokenului Ctomorrow Platform (CTP)

Tokenomie pentru Ctomorrow Platform (CTP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ctomorrow Platform (CTP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CTP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CTP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CTP, explorează prețul în direct al tokenului CTP!

Cum se cumpără CTP

Istoric de preț pentru Ctomorrow Platform (CTP)

Predicție de preț pentru CTP

