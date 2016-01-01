Tokenomie pentru Cronos (CRO)

Tokenomie pentru Cronos (CRO)

Descoperă informații cheie despre Cronos (CRO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
USD

Informații despre Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Pagină de internet oficială:
https://cronos.org/
Carte albă:
https://whitepaper.cronos.org/
Explorator de blocuri:
https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA

Tokenomie și analiză de preț pentru Cronos (CRO)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cronos (CRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
$ 6.55B
$ 6.55B$ 6.55B
Ofertă totală:
$ 98.03B
$ 98.03B$ 98.03B
Ofertă aflată în circulație:
$ 34.83B
$ 34.83B$ 34.83B
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 18.81B
$ 18.81B$ 18.81B
Maxim dintotdeauna:
$ 0.97455
$ 0.97455$ 0.97455
Minim dintotdeauna:
$ 0.0114866815226
$ 0.0114866815226$ 0.0114866815226
Preț curent:
$ 0.18812
$ 0.18812$ 0.18812

Tokenomie pentru Cronos (CRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Cronos (CRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri CRO care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri CRO care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRO, explorează prețul în direct al tokenului CRO!

Cum se cumpără CRO

Te interesează să adaugi Cronos (CRO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CRO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru Cronos (CRO)

Analiza istoricului de preț pentru CRO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru CRO

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CRO? Pagina noastră de predicție de preț pentru CRO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

De ce ar trebui să alegi MEXC?

MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.

Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen
Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri
#1 lichiditate în întreaga industrie
Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7
100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor
Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT
mc_how_why_title
Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT: Cea mai ușoară cale către cripto!

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.