Informații despre Creo Engine (CREO) Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we've named the platform 'Creoverse'. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, 'Nomina Games'. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Pagină de internet oficială: https://www.creoengine.com/ Carte albă: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC

Tokenomie și analiză de preț pentru Creo Engine (CREO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Creo Engine (CREO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Ofertă totală: $ 788.89M $ 788.89M $ 788.89M Ofertă aflată în circulație: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Maxim dintotdeauna: $ 0.2055527 $ 0.2055527 $ 0.2055527 Minim dintotdeauna: $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 Preț curent: $ 0.0039766 $ 0.0039766 $ 0.0039766 Află mai mult despre prețul tokenului Creo Engine (CREO)

Tokenomie pentru Creo Engine (CREO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Creo Engine (CREO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CREO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CREO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CREO, explorează prețul în direct al tokenului CREO!

Istoric de preț pentru Creo Engine (CREO) Analiza istoricului de preț pentru CREO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CREO!

