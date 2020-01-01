Tokenomie pentru CoW Protocol (COW) Descoperă informații cheie despre CoW Protocol (COW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CoW Protocol (COW) CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. Pagină de internet oficială: https://cow.fi Carte albă: https://docs.cow.fi/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Cumpără COW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CoW Protocol (COW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CoW Protocol (COW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 138.81M $ 138.81M $ 138.81M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 518.92M $ 518.92M $ 518.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 267.50M $ 267.50M $ 267.50M Maxim dintotdeauna: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 Minim dintotdeauna: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 Preț curent: $ 0.2675 $ 0.2675 $ 0.2675 Află mai mult despre prețul tokenului CoW Protocol (COW)

Tokenomie pentru CoW Protocol (COW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CoW Protocol (COW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COW, explorează prețul în direct al tokenului COW!

Cum se cumpără COW Te interesează să adaugi CoW Protocol (COW) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru COW, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra COW pe MEXC!

Istoric de preț pentru CoW Protocol (COW) Analiza istoricului de preț pentru COW ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru COW!

Predicție de preț pentru COW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COW? Pagina noastră de predicție de preț pentru COW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COW!

