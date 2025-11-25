Ce este COT

Tokenomie și analiză de preț pentru Cosplay Token (COT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cosplay Token (COT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 669.23K $ 669.23K $ 669.23K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 394.36M $ 394.36M $ 394.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.003254 $ 0.003254 $ 0.003254 Minim dintotdeauna: $ 0.001063216445440777 $ 0.001063216445440777 $ 0.001063216445440777 Preț curent: $ 0.001697 $ 0.001697 $ 0.001697 Află mai mult despre prețul tokenului Cosplay Token (COT) Cumpără COT acum!

Informații despre Cosplay Token (COT) A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture. A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture. Pagină de internet oficială: https://cot.curecos.com/ Carte albă: https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

Tokenomie pentru Cosplay Token (COT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cosplay Token (COT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COT, explorează prețul în direct al tokenului COT!

Cum se cumpără COT Te interesează să adaugi Cosplay Token (COT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru COT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra COT pe MEXC! Istoric de preț pentru Cosplay Token (COT) Analiza istoricului de preț pentru COT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru COT! Predicție de preț pentru COT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COT? Pagina noastră de predicție de preț pentru COT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COT!

