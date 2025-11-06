Ce este Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Tokenomie pentru Cosplay Token (COT)

Înțelegerea tokenomică a Cosplay Token (COT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru COT!

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Cosplay Token Cât valorează Cosplay Token (COT) astăzi? Prețul pe viu pentru COT în USD este 0.001914 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru COT în USD? $ 0.001914 . Consultă Prețul actual pentru COT la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Cosplay Token? Capitalizarea de piață pentru COT este $ 754.80K USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru COT? Ofertă aflată în circulație pentru COT este 394.36M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru COT? COT a obținut un preț ATH de 0.20071997640034067 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru COT? COT a avut un preț ATL de 0.001063216445440777 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru COT? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru COT este $ 6.58K USD . Va crește COT în acest an? COT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru COT pentru o analiză mai aprofundată.

