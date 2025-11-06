BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Cosplay Token astăzi este 0.001914 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru COT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru COT pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Cosplay Token astăzi este 0.001914 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru COT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru COT pe MEXC acum.

Mai multe despre COT

Informații de preț pentru COT

Ce este COT

Carte albă pentru COT

Pagina oficială pentru COT

Tokenomie pentru COT

Prognoza prețurilor pentru COT

Istoric COT

Ghid de cumpărare COT

Convertor valutar COT în fiduciar

COT Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Cosplay Token

Pret Cosplay Token (COT)

Preț în timp real pentru 1 COT în USD:

$0.001914
$0.001914$0.001914
-0.51%1D
USD
Cosplay Token (COT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:41:25 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Cosplay Token (COT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.001856
$ 0.001856$ 0.001856
Minim 24 h
$ 0.001933
$ 0.001933$ 0.001933
Maxim 24 h

$ 0.001856
$ 0.001856$ 0.001856

$ 0.001933
$ 0.001933$ 0.001933

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

-0.27%

-0.51%

-4.40%

-4.40%

Prețul în timp real pentru Cosplay Token (COT) este $ 0.001914. În ultimele 24 de ore, tokenul COT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.001856 și un maxim de $ 0.001933, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COT este $ 0.20071997640034067, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.001063216445440777.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COT s-a modificat cu -0.27% în decursul ultimei ore, cu -0.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cosplay Token (COT)

No.2277

$ 754.80K
$ 754.80K$ 754.80K

$ 6.58K
$ 6.58K$ 6.58K

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Cosplay Token este $ 754.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 6.58K. Oferta aflată în circulație pentru COT este 394.36M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.91M.

Istoric de preț pentru Cosplay Token (COT) USD

Urmărește modificările de preț pentru Cosplay Token pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00000981-0.51%
30 de zile$ -0.000294-13.32%
60 de zile$ -0.000168-8.07%
90 de zile$ +0.000067+3.62%
Modificare de preț astăzi pentru Cosplay Token

Astăzi, COT a înregistrat o modificare de $ -0.00000981 (-0.51%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Cosplay Token

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000294 (-13.32%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Cosplay Token

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, COT a văzut o modificare de $ -0.000168 (-8.07%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Cosplay Token

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.000067 (+3.62%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Cosplay Token (COT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Cosplay Token.

Ce este Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Tokenul Cosplay Token este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Cosplay Token. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru COT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Cosplay Token pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Cosplay Token fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Cosplay Token (USD)

Ce valoare va avea Cosplay Token (COT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Cosplay Token (COT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Cosplay Token.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Cosplay Token!

Tokenomie pentru Cosplay Token (COT)

Înțelegerea tokenomică a Cosplay Token (COT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru COT!

Cum se cumpără Cosplay Token (COT)

Vrei să știi cum să cumperi Cosplay Token? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Cosplay Token cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

COT în monede locale

1 Cosplay Token(COT) în VND
50.36691
1 Cosplay Token(COT) în AUD
A$0.00294756
1 Cosplay Token(COT) în GBP
0.00145464
1 Cosplay Token(COT) în EUR
0.00164604
1 Cosplay Token(COT) în USD
$0.001914
1 Cosplay Token(COT) în MYR
RM0.00800052
1 Cosplay Token(COT) în TRY
0.08059854
1 Cosplay Token(COT) în JPY
¥0.292842
1 Cosplay Token(COT) în ARS
ARS$2.77792218
1 Cosplay Token(COT) în RUB
0.15534024
1 Cosplay Token(COT) în INR
0.16961868
1 Cosplay Token(COT) în IDR
Rp31.89998724
1 Cosplay Token(COT) în PHP
0.1128303
1 Cosplay Token(COT) în EGP
￡E.0.09051306
1 Cosplay Token(COT) în BRL
R$0.01022076
1 Cosplay Token(COT) în CAD
C$0.00269874
1 Cosplay Token(COT) în BDT
0.23352714
1 Cosplay Token(COT) în NGN
2.74999692
1 Cosplay Token(COT) în COP
$7.30533606
1 Cosplay Token(COT) în ZAR
R.0.03322704
1 Cosplay Token(COT) în UAH
0.08050284
1 Cosplay Token(COT) în TZS
T.Sh.4.702698
1 Cosplay Token(COT) în VES
Bs0.426822
1 Cosplay Token(COT) în CLP
$1.802988
1 Cosplay Token(COT) în PKR
Rs0.54097296
1 Cosplay Token(COT) în KZT
1.00682142
1 Cosplay Token(COT) în THB
฿0.06203274
1 Cosplay Token(COT) în TWD
NT$0.0592383
1 Cosplay Token(COT) în AED
د.إ0.00702438
1 Cosplay Token(COT) în CHF
Fr0.0015312
1 Cosplay Token(COT) în HKD
HK$0.01487178
1 Cosplay Token(COT) în AMD
֏0.7319136
1 Cosplay Token(COT) în MAD
.د.م0.01781934
1 Cosplay Token(COT) în MXN
$0.03561954
1 Cosplay Token(COT) în SAR
ريال0.0071775
1 Cosplay Token(COT) în ETB
Br0.29377986
1 Cosplay Token(COT) în KES
KSh0.24717396
1 Cosplay Token(COT) în JOD
د.أ0.001357026
1 Cosplay Token(COT) în PLN
0.00704352
1 Cosplay Token(COT) în RON
лв0.0084216
1 Cosplay Token(COT) în SEK
kr0.01835526
1 Cosplay Token(COT) în BGN
лв0.00323466
1 Cosplay Token(COT) în HUF
Ft0.64055838
1 Cosplay Token(COT) în CZK
0.04036626
1 Cosplay Token(COT) în KWD
د.ك0.000587598
1 Cosplay Token(COT) în ILS
0.00623964
1 Cosplay Token(COT) în BOB
Bs0.0132066
1 Cosplay Token(COT) în AZN
0.0032538
1 Cosplay Token(COT) în TJS
SM0.01764708
1 Cosplay Token(COT) în GEL
0.00518694
1 Cosplay Token(COT) în AOA
Kz1.7463336
1 Cosplay Token(COT) în BHD
.د.ب0.000721578
1 Cosplay Token(COT) în BMD
$0.001914
1 Cosplay Token(COT) în DKK
kr0.01238358
1 Cosplay Token(COT) în HNL
L0.05029992
1 Cosplay Token(COT) în MUR
0.088044
1 Cosplay Token(COT) în NAD
$0.03324618
1 Cosplay Token(COT) în NOK
kr0.01956108
1 Cosplay Token(COT) în NZD
$0.00338778
1 Cosplay Token(COT) în PAB
B/.0.001914
1 Cosplay Token(COT) în PGK
K0.00817278
1 Cosplay Token(COT) în QAR
ر.ق0.00696696
1 Cosplay Token(COT) în RSD
дин.0.19451982
1 Cosplay Token(COT) în UZS
soʻm22.78571064
1 Cosplay Token(COT) în ALL
L0.16052718
1 Cosplay Token(COT) în ANG
ƒ0.00342606
1 Cosplay Token(COT) în AWG
ƒ0.0034452
1 Cosplay Token(COT) în BBD
$0.003828
1 Cosplay Token(COT) în BAM
KM0.00323466
1 Cosplay Token(COT) în BIF
Fr5.644386
1 Cosplay Token(COT) în BND
$0.0024882
1 Cosplay Token(COT) în BSD
$0.001914
1 Cosplay Token(COT) în JMD
$0.3069099
1 Cosplay Token(COT) în KHR
7.68673884
1 Cosplay Token(COT) în KMF
Fr0.815364
1 Cosplay Token(COT) în LAK
41.60869482
1 Cosplay Token(COT) în LKR
රු0.58352118
1 Cosplay Token(COT) în MDL
L0.03274854
1 Cosplay Token(COT) în MGA
Ar8.621613
1 Cosplay Token(COT) în MOP
P0.015312
1 Cosplay Token(COT) în MVR
0.0294756
1 Cosplay Token(COT) în MWK
MK3.3171534
1 Cosplay Token(COT) în MZN
MT0.1224003
1 Cosplay Token(COT) în NPR
रु0.2712138
1 Cosplay Token(COT) în PYG
13.574088
1 Cosplay Token(COT) în RWF
Fr2.781042
1 Cosplay Token(COT) în SBD
$0.01573308
1 Cosplay Token(COT) în SCR
0.02629836
1 Cosplay Token(COT) în SRD
$0.073689
1 Cosplay Token(COT) în SVC
$0.01672836
1 Cosplay Token(COT) în SZL
L0.0332079
1 Cosplay Token(COT) în TMT
m0.006699
1 Cosplay Token(COT) în TND
د.ت0.005663526
1 Cosplay Token(COT) în TTD
$0.01295778
1 Cosplay Token(COT) în UGX
Sh6.691344
1 Cosplay Token(COT) în XAF
Fr1.087152
1 Cosplay Token(COT) în XCD
$0.0051678
1 Cosplay Token(COT) în XOF
Fr1.087152
1 Cosplay Token(COT) în XPF
Fr0.197142
1 Cosplay Token(COT) în BWP
P0.0257433
1 Cosplay Token(COT) în BZD
$0.00384714
1 Cosplay Token(COT) în CVE
$0.18313152
1 Cosplay Token(COT) în DJF
Fr0.340692
1 Cosplay Token(COT) în DOP
$0.12310848
1 Cosplay Token(COT) în DZD
د.ج0.24973872
1 Cosplay Token(COT) în FJD
$0.00436392
1 Cosplay Token(COT) în GNF
Fr16.64223
1 Cosplay Token(COT) în GTQ
Q0.01466124
1 Cosplay Token(COT) în GYD
$0.40033224
1 Cosplay Token(COT) în ISK
kr0.241164

Resursă Cosplay Token

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Cosplay Token, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Cosplay Token oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Cosplay Token

Cât valorează Cosplay Token (COT) astăzi?
Prețul pe viu pentru COT în USD este 0.001914 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru COT în USD?
Prețul actual pentru COT la USD este $ 0.001914. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Cosplay Token?
Capitalizarea de piață pentru COT este $ 754.80K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru COT?
Ofertă aflată în circulație pentru COT este 394.36M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru COT?
COT a obținut un preț ATH de 0.20071997640034067 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru COT?
COT a avut un preț ATL de 0.001063216445440777 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru COT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru COT este $ 6.58K USD.
Va crește COT în acest an?
COT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru COT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:41:25 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Cosplay Token (COT)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator COT în USD

Sumă

COT
COT
USD
USD

1 COT = 0.001914 USD

Tranzacționează COT

COT/USDT
$0.001914
$0.001914$0.001914
-0.51%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,791.70
$101,791.70$101,791.70

-1.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.57
$3,306.57$3,306.57

-2.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.04
$156.04$156.04

-2.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

+0.03%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,791.70
$101,791.70$101,791.70

-1.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.57
$3,306.57$3,306.57

-2.70%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2368
$2.2368$2.2368

-1.73%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.04
$156.04$156.04

-2.79%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0230
$1.0230$1.0230

-5.73%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.70
$30.70$30.70

+104.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1453
$0.1453$0.1453

+190.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004358
$0.0004358$0.0004358

+190.53%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040438
$0.040438$0.040438

+3,943.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$6.071
$6.071$6.071

+507.10%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$7.3482
$7.3482$7.3482

+293.01%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.46150
$0.46150$0.46150

+264.04%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1453
$0.1453$0.1453

+190.60%