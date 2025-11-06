BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Lombard astăzi este 0.716 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BARD în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BARD pe MEXC acum.

Mai multe despre BARD

Informații de preț pentru BARD

Ce este BARD

Carte albă pentru BARD

Pagina oficială pentru BARD

Tokenomie pentru BARD

Prognoza prețurilor pentru BARD

Istoric BARD

Ghid de cumpărare BARD

Convertor valutar BARD în fiduciar

BARD Spot

Contracte la termenBARD USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Lombard

Pret Lombard (BARD)

Preț în timp real pentru 1 BARD în USD:

$0.716
$0.716
+0.83%1D
USD
Lombard (BARD) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:35:18 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Lombard (BARD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.6852
$ 0.6852
Minim 24 h
$ 0.7872
$ 0.7872
Maxim 24 h

$ 0.6852
$ 0.6852

$ 0.7872
$ 0.7872

--
--

--
--

-1.36%

+0.83%

+11.28%

+11.28%

Prețul în timp real pentru Lombard (BARD) este $ 0.716. În ultimele 24 de ore, tokenul BARD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.6852 și un maxim de $ 0.7872, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BARD este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BARD s-a modificat cu -1.36% în decursul ultimei ore, cu +0.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +11.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lombard (BARD)

--
--

$ 795.20K
$ 795.20K

$ 716.00M
$ 716.00M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Lombard este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 795.20K. Oferta aflată în circulație pentru BARD este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 716.00M.

Istoric de preț pentru Lombard (BARD) USD

Urmărește modificările de preț pentru Lombard pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.005894+0.83%
30 de zile$ -0.0722-9.17%
60 de zile$ +0.596+496.66%
90 de zile$ +0.596+496.66%
Modificare de preț astăzi pentru Lombard

Astăzi, BARD a înregistrat o modificare de $ +0.005894 (+0.83%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Lombard

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0722 (-9.17%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Lombard

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BARD a văzut o modificare de $ +0.596 (+496.66%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Lombard

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.596 (+496.66%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Lombard (BARD)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Lombard.

Ce este Lombard (BARD)

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Tokenul Lombard este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Lombard. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BARD pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Lombard pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Lombard fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Lombard (USD)

Ce valoare va avea Lombard (BARD) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Lombard (BARD) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Lombard.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Lombard!

Tokenomie pentru Lombard (BARD)

Înțelegerea tokenomică a Lombard (BARD) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BARD!

Cum se cumpără Lombard (BARD)

Vrei să știi cum să cumperi Lombard? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Lombard cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BARD în monede locale

Resursă Lombard

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Lombard, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Lombard oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Lombard

Cât valorează Lombard (BARD) astăzi?
Prețul pe viu pentru BARD în USD este 0.716 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BARD în USD?
Prețul actual pentru BARD la USD este $ 0.716. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Lombard?
Capitalizarea de piață pentru BARD este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BARD?
Ofertă aflată în circulație pentru BARD este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BARD?
BARD a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BARD?
BARD a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BARD?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BARD este $ 795.20K USD.
Va crește BARD în acest an?
BARD ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BARD pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:35:18 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Lombard (BARD)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$0.7165
$0.716
