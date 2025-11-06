BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Ai Xovia astăzi este 2.087299 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AIX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AIX pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Ai Xovia astăzi este 2.087299 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AIX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AIX pe MEXC acum.

Mai multe despre AIX

Informații de preț pentru AIX

Ce este AIX

Carte albă pentru AIX

Pagina oficială pentru AIX

Tokenomie pentru AIX

Prognoza prețurilor pentru AIX

Istoric AIX

Ghid de cumpărare AIX

Convertor valutar AIX în fiduciar

AIX Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Ai Xovia

Pret Ai Xovia (AIX)

Preț în timp real pentru 1 AIX în USD:

$2.091842
$2.091842$2.091842
-3.62%1D
USD
Ai Xovia (AIX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:30:55 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Ai Xovia (AIX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 2.036256
$ 2.036256$ 2.036256
Minim 24 h
$ 2.228236
$ 2.228236$ 2.228236
Maxim 24 h

$ 2.036256
$ 2.036256$ 2.036256

$ 2.228236
$ 2.228236$ 2.228236

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

-0.54%

-3.62%

+46.39%

+46.39%

Prețul în timp real pentru Ai Xovia (AIX) este $ 2.087299. În ultimele 24 de ore, tokenul AIX a fost tranzacționat între un minim de $ 2.036256 și un maxim de $ 2.228236, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIX este $ 51.257963, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 2.6605668343705937.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIX s-a modificat cu -0.54% în decursul ultimei ore, cu -3.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +46.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
----

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

$ 208.73M
$ 208.73M$ 208.73M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Ai Xovia este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 3.76M. Oferta aflată în circulație pentru AIX este --, cu o ofertă totală de 99999989.148041565. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 208.73M.

Istoric de preț pentru Ai Xovia (AIX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Ai Xovia pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.07856887-3.62%
30 de zile$ -5.08886-70.92%
60 de zile$ -10.069021-82.83%
90 de zile$ -12.839871-86.02%
Modificare de preț astăzi pentru Ai Xovia

Astăzi, AIX a înregistrat o modificare de $ -0.07856887 (-3.62%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Ai Xovia

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -5.08886 (-70.92%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Ai Xovia

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AIX a văzut o modificare de $ -10.069021 (-82.83%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Ai Xovia

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -12.839871 (-86.02%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Ai Xovia (AIX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Ai Xovia.

Ce este Ai Xovia (AIX)

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Tokenul Ai Xovia este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Ai Xovia. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AIX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Ai Xovia pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Ai Xovia fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Ai Xovia (USD)

Ce valoare va avea Ai Xovia (AIX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Ai Xovia (AIX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Ai Xovia.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Ai Xovia!

Tokenomie pentru Ai Xovia (AIX)

Înțelegerea tokenomică a Ai Xovia (AIX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AIX!

Cum se cumpără Ai Xovia (AIX)

Vrei să știi cum să cumperi Ai Xovia? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Ai Xovia cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AIX în monede locale

1 Ai Xovia(AIX) în VND
54,927.273185
1 Ai Xovia(AIX) în AUD
A$3.21444046
1 Ai Xovia(AIX) în GBP
1.58634724
1 Ai Xovia(AIX) în EUR
1.79507714
1 Ai Xovia(AIX) în USD
$2.087299
1 Ai Xovia(AIX) în MYR
RM8.72490982
1 Ai Xovia(AIX) în TRY
87.89616089
1 Ai Xovia(AIX) în JPY
¥319.356747
1 Ai Xovia(AIX) în ARS
ARS$3,029.44314963
1 Ai Xovia(AIX) în RUB
169.40518684
1 Ai Xovia(AIX) în INR
184.97643738
1 Ai Xovia(AIX) în IDR
Rp34,788.30275134
1 Ai Xovia(AIX) în PHP
123.04627605
1 Ai Xovia(AIX) în EGP
￡E.98.70836971
1 Ai Xovia(AIX) în BRL
R$11.14617666
1 Ai Xovia(AIX) în CAD
C$2.94309159
1 Ai Xovia(AIX) în BDT
254.67135099
1 Ai Xovia(AIX) în NGN
2,998.98945722
1 Ai Xovia(AIX) în COP
$7,997.29826159
1 Ai Xovia(AIX) în ZAR
R.36.27725662
1 Ai Xovia(AIX) în UAH
87.79179594
1 Ai Xovia(AIX) în TZS
T.Sh.5,128.493643
1 Ai Xovia(AIX) în VES
Bs465.467677
1 Ai Xovia(AIX) în CLP
$1,968.322957
1 Ai Xovia(AIX) în PKR
Rs589.95418936
1 Ai Xovia(AIX) în KZT
1,097.98189297
1 Ai Xovia(AIX) în THB
฿67.64936059
1 Ai Xovia(AIX) în TWD
NT$64.60190405
1 Ai Xovia(AIX) în AED
د.إ7.66038733
1 Ai Xovia(AIX) în CHF
Fr1.6698392
1 Ai Xovia(AIX) în HKD
HK$16.21831323
1 Ai Xovia(AIX) în AMD
֏798.1831376
1 Ai Xovia(AIX) în MAD
.د.م19.43275369
1 Ai Xovia(AIX) în MXN
$38.84463439
1 Ai Xovia(AIX) în SAR
ريال7.82737125
1 Ai Xovia(AIX) în ETB
Br320.37952351
1 Ai Xovia(AIX) în KES
KSh269.55379286
1 Ai Xovia(AIX) în JOD
د.أ1.479894991
1 Ai Xovia(AIX) în PLN
7.68126032
1 Ai Xovia(AIX) în RON
лв9.20498859
1 Ai Xovia(AIX) în SEK
kr19.99632442
1 Ai Xovia(AIX) în BGN
лв3.52753531
1 Ai Xovia(AIX) în HUF
Ft699.245165
1 Ai Xovia(AIX) în CZK
44.06288189
1 Ai Xovia(AIX) în KWD
د.ك0.640800793
1 Ai Xovia(AIX) în ILS
6.82546773
1 Ai Xovia(AIX) în BOB
Bs14.4023631
1 Ai Xovia(AIX) în AZN
3.5484083
1 Ai Xovia(AIX) în TJS
SM19.24489678
1 Ai Xovia(AIX) în GEL
5.65658029
1 Ai Xovia(AIX) în AOA
Kz1,904.4516076
1 Ai Xovia(AIX) în BHD
.د.ب0.784824424
1 Ai Xovia(AIX) în BMD
$2.087299
1 Ai Xovia(AIX) în DKK
kr13.50482453
1 Ai Xovia(AIX) în HNL
L54.85421772
1 Ai Xovia(AIX) în MUR
96.015754
1 Ai Xovia(AIX) în NAD
$36.25638363
1 Ai Xovia(AIX) în NOK
kr21.33219578
1 Ai Xovia(AIX) în NZD
$3.69451923
1 Ai Xovia(AIX) în PAB
B/.2.087299
1 Ai Xovia(AIX) în PGK
K8.91276673
1 Ai Xovia(AIX) în QAR
ر.ق7.59776836
1 Ai Xovia(AIX) în RSD
дин.212.2783083
1 Ai Xovia(AIX) în UZS
soʻm24,848.79364324
1 Ai Xovia(AIX) în ALL
L175.06176713
1 Ai Xovia(AIX) în ANG
ƒ3.73626521
1 Ai Xovia(AIX) în AWG
ƒ3.7571382
1 Ai Xovia(AIX) în BBD
$4.174598
1 Ai Xovia(AIX) în BAM
KM3.52753531
1 Ai Xovia(AIX) în BIF
Fr6,155.444751
1 Ai Xovia(AIX) în BND
$2.7134887
1 Ai Xovia(AIX) în BSD
$2.087299
1 Ai Xovia(AIX) în JMD
$334.69839465
1 Ai Xovia(AIX) în KHR
8,382.71802194
1 Ai Xovia(AIX) în KMF
Fr889.189374
1 Ai Xovia(AIX) în LAK
45,376.06430987
1 Ai Xovia(AIX) în LKR
රු636.35484613
1 Ai Xovia(AIX) în MDL
L35.71368589
1 Ai Xovia(AIX) în MGA
Ar9,402.2383455
1 Ai Xovia(AIX) în MOP
P16.698392
1 Ai Xovia(AIX) în MVR
32.1444046
1 Ai Xovia(AIX) în MWK
MK3,617.4978969
1 Ai Xovia(AIX) în MZN
MT133.48277105
1 Ai Xovia(AIX) în NPR
रु295.7702683
1 Ai Xovia(AIX) în PYG
14,803.124508
1 Ai Xovia(AIX) în RWF
Fr3,032.845447
1 Ai Xovia(AIX) în SBD
$17.15759778
1 Ai Xovia(AIX) în SCR
28.67948826
1 Ai Xovia(AIX) în SRD
$80.3610115
1 Ai Xovia(AIX) în SVC
$18.24299326
1 Ai Xovia(AIX) în SZL
L36.21463765
1 Ai Xovia(AIX) în TMT
m7.3055465
1 Ai Xovia(AIX) în TND
د.ت6.176317741
1 Ai Xovia(AIX) în TTD
$14.13101423
1 Ai Xovia(AIX) în UGX
Sh7,297.197304
1 Ai Xovia(AIX) în XAF
Fr1,187.673131
1 Ai Xovia(AIX) în XCD
$5.6357073
1 Ai Xovia(AIX) în XOF
Fr1,187.673131
1 Ai Xovia(AIX) în XPF
Fr214.991797
1 Ai Xovia(AIX) în BWP
P28.07417155
1 Ai Xovia(AIX) în BZD
$4.19547099
1 Ai Xovia(AIX) în CVE
$199.71276832
1 Ai Xovia(AIX) în DJF
Fr371.539222
1 Ai Xovia(AIX) în DOP
$134.25507168
1 Ai Xovia(AIX) în DZD
د.ج272.72648734
1 Ai Xovia(AIX) în FJD
$4.75904172
1 Ai Xovia(AIX) în GNF
Fr18,149.064805
1 Ai Xovia(AIX) în GTQ
Q15.98871034
1 Ai Xovia(AIX) în GYD
$436.57945884
1 Ai Xovia(AIX) în ISK
kr262.999674

Resursă Ai Xovia

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Ai Xovia, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Ai Xovia oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Ai Xovia

Cât valorează Ai Xovia (AIX) astăzi?
Prețul pe viu pentru AIX în USD este 2.087299 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AIX în USD?
Prețul actual pentru AIX la USD este $ 2.087299. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Ai Xovia?
Capitalizarea de piață pentru AIX este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AIX?
Ofertă aflată în circulație pentru AIX este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AIX?
AIX a obținut un preț ATH de 51.257963 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AIX?
AIX a avut un preț ATL de 2.6605668343705937 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AIX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AIX este $ 3.76M USD.
Va crește AIX în acest an?
AIX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AIX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:30:55 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Ai Xovia (AIX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator AIX în USD

Sumă

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 2.087298 USD

Tranzacționează AIX

AIX/USDT
$2.091842
$2.091842$2.091842
-3.61%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,406.55
$102,406.55$102,406.55

-1.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,341.37
$3,341.37$3,341.37

-1.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.66
$157.66$157.66

-1.78%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

+0.03%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,406.55
$102,406.55$102,406.55

-1.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,341.37
$3,341.37$3,341.37

-1.68%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2519
$2.2519$2.2519

-1.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.66
$157.66$157.66

-1.78%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0388
$1.0388$1.0388

-4.27%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.08
$31.08$31.08

+107.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1806
$0.1806$0.1806

+261.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004398
$0.0004398$0.0004398

+193.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.041418
$0.041418$0.041418

+4,041.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.361
$5.361$5.361

+436.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1806
$0.1806$0.1806

+261.20%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.41280
$0.41280$0.41280

+225.62%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.8751
$5.8751$5.8751

+214.22%