The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market. Pagină de internet oficială: https://www.calgo.io/ Carte albă: https://github.com/cryptocalgo/calgo-whitepaper/blob/main/Calgo_whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xca67106449c18eb6b45d2a725ef9c199016c43dc

Tokenomie și analiză de preț pentru Calgo (CLGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Calgo (CLGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.53M $ 14.53M $ 14.53M Maxim dintotdeauna: $ 0.2851 $ 0.2851 $ 0.2851 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.01453 $ 0.01453 $ 0.01453 Află mai mult despre prețul tokenului Calgo (CLGO)

Tokenomie pentru Calgo (CLGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Calgo (CLGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLGO, explorează prețul în direct al tokenului CLGO!

Istoric de preț pentru Calgo (CLGO) Analiza istoricului de preț pentru CLGO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CLGO!

