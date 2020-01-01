Tokenomie pentru Chimpzee (CHMPZ) Descoperă informații cheie despre Chimpzee (CHMPZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chimpzee (CHMPZ) Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Pagină de internet oficială: https://www.chimpzee.io Carte albă: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD Cumpără CHMPZ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Chimpzee (CHMPZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chimpzee (CHMPZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 838.20K $ 838.20K $ 838.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 Minim dintotdeauna: $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 Preț curent: $ 0.00004191 $ 0.00004191 $ 0.00004191 Află mai mult despre prețul tokenului Chimpzee (CHMPZ)

Tokenomie pentru Chimpzee (CHMPZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chimpzee (CHMPZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHMPZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHMPZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHMPZ, explorează prețul în direct al tokenului CHMPZ!

Cum se cumpără CHMPZ Te interesează să adaugi Chimpzee (CHMPZ) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CHMPZ, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CHMPZ pe MEXC!

Istoric de preț pentru Chimpzee (CHMPZ) Analiza istoricului de preț pentru CHMPZ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CHMPZ!

Predicție de preț pentru CHMPZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHMPZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHMPZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHMPZ!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!