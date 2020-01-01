Tokenomie pentru ChangeX (CHANGE) Descoperă informații cheie despre ChangeX (CHANGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ChangeX (CHANGE) ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account. ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account. Pagină de internet oficială: https://changex.io Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x7051faED0775f664a0286Af4F75ef5ed74e02754 Cumpără CHANGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ChangeX (CHANGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ChangeX (CHANGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 399.83M $ 399.83M $ 399.83M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 702.65K $ 702.65K $ 702.65K Maxim dintotdeauna: $ 0.132996 $ 0.132996 $ 0.132996 Minim dintotdeauna: $ 0.001889329686758301 $ 0.001889329686758301 $ 0.001889329686758301 Preț curent: $ 0.00165329 $ 0.00165329 $ 0.00165329 Află mai mult despre prețul tokenului ChangeX (CHANGE)

Tokenomie pentru ChangeX (CHANGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ChangeX (CHANGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHANGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHANGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHANGE, explorează prețul în direct al tokenului CHANGE!

